Dans le monde de l’anime et du manga, Otakus a toujours été attiré par le genre sportif. Les histoires sans fin des outsiders battant les champions ne vieillissent jamais. Il y a beaucoup d’anime sur différents types de sports, qui ont été bien acceptés par la communauté des anime. Que diriez-vous de l’anime sur le basketball? qui est l’un des meilleurs jeux au monde. Quel est le meilleur anime de basketball de tous les temps? Découvrons-le!

Meilleur anime de basketball de tous les temps

Profitez de cet article pendant que nous vous emmenons faire un tour et vous pourrez ensuite choisir l’anime sur lequel vous voulez vous gaver! Vous pouvez commencer à regarder certains de ces animes de basket-ball sur Crunchyroll, Funimation et Netflix.

Chers garçons

L’anime «Dear Boys» est le plus réaliste sur Basketball, où vous verrez moins d’humour et plus de drame. L’histoire tourne autour d’un garçon nommé Aikawa, qui est le personnage principal de l’histoire. Aikawa rêve d’amener sa nouvelle équipe de basketball aux championnats nationaux et de la gagner. Après avoir quitté son équipe à Tendoji, il a dû commencer un nouveau voyage en formant une super équipe de joueurs.

Dear Boys est l’un des meilleurs anime de basket-ball si vous voulez un anime avec un ton sérieux, c’est le meilleur là-bas! Vous pouvez le regarder sur Crunchyroll.

Je vais / CKBC

C’est le Basketball Anime le plus court, car il a été publié en tant qu’OVA en 2003. Dans cette série, vous découvrirez les principales fonctions du Basketball qui sont la chimie et l’harmonie entre les joueurs. Contrairement à la plupart des anime, celui-ci n’a pas un seul MC, mais il a deux protagonistes.

L’un est Hitonari Hiragi, qui est le joueur doté de talent et tout lui vient naturellement. L’autre est Akane Tachibana, qui travaille dur pour ses objectifs et continue de grandir dans le jeu du basketball.

Les scènes d’animation et la chorégraphie de l’action sont ce qui le rend intéressant à regarder, bien qu’il ne s’agisse que d’un anime en 2 épisodes, il vous gâtera avec de nombreuses informations sur le jeu de basket-ball. Si vous recherchez un court anime à regarder, cette OVA pourrait vous faire vous sentir bien.

Dash Kappei

Maintenant, celui-ci est assez différent, car Dash Kappei est un anime de comédie sportive ecchi! Il est basé sur Kappei Sakamoto, un garçon qui ne mesure qu’un mètre mais son amour pour le basket-ball est sans égal.

Kappei est étonnamment un joueur très habile malgré sa taille et ses singeries. Il entre dans l’équipe car il découvre que l’entraîneur de l’équipe porte une culotte blanche! Il a l’humour parfait de l’anime des années 80. En dépit d’être un anime ecchi, Dash Kappei explique le basket-ball en termes sérieux dans des épisodes. Celui-ci a 65 épisodes et il en vaut la peine!

Batteur de sonnerie

Buzzer Beater est un anime sportif avec un concept universel, il approfondit le sport et montre le jeu de basket de manière très futuriste. Vous pouvez également l’appeler Cosmic Basketball!

Les humains jouent contre des extraterrestres qui sont beaucoup plus supérieurs physiquement et mentalement, mais le jeu est créé par nous, les humains. Ainsi, au cours de cette ligue intergalactique, vous verrez différentes races extraterrestres s’affronter dans le jeu de Cosmic Basketball. C’est sûrement l’un des meilleurs anime de sport de tous les temps.

Onagawa Chu Baske Buu: 5 Nin no Natsu

Cet anime est l’un de ceux où vous pourriez avoir besoin d’une boîte de mouchoirs à côté de vous, il est basé sur le tremblement de terre le plus meurtrier qui a eu lieu à Tohuku. Il a tué des milliers de personnes, malgré les ravages causés dans la ville. Les 5 filles de l’équipe de basket-ball junior d’Onagawa continuent de jouer au basket-ball, malgré un tel nombre.

L’anime vous inspire et dépeint l’amour pour le basket-ball à sa manière. Onagawa Chu Baske Buu: 5 Nin No Natsu nous en apprend beaucoup sur la résilience humaine et comment nous ne devons jamais abandonner nos rêves.

Basquash

Dans cet anime, vous ne verrez pas les humains lancer des balles dans des cerceaux, mais vous trouverez des machines fabriquées par des humains qui jouent au jeu. Bizarre et intéressant, n’est-ce pas? Le Japon a une culture de jouer à des jeux avec des machines méca.

Le jeu se joue dans des arènes gigantesques où les machines mecha jouent au basket, le jeu s’appelle (BFB) Big Foot Basketball! En outre, Nike a plongé dans cet anime car au cours de la série, vous découvrirez que certaines des machines mecha portent des logos Nike sur leurs pieds. Vous allez adorer ce jeu de balle différent de l’ordinaire, il a une animation incroyable et une action sans fin.

Ahiro No Sora

Ahiro No Sora est un anime shonen typique, et quand il est entré en scène en 2019, il a fait des ravages et a été bien accepté par les shonen otakus. Le protagoniste s’appelle Sora Kurumatani, et c’est un basketteur extrêmement habile.

L’anime n’est rien sans ses intrigues et ses rebondissements, Sora est un gars qui n’a pas la hauteur. La taille est l’aspect le plus nécessaire dans le basket-ball, et le protagoniste n’en a pas la chance, mais cela ne l’empêche pas d’atteindre de nouveaux sommets. Ahiro No sora est l’un des meilleurs animes de basket-ball. Vous pouvez le regarder sur Crunchyroll ou Netflix.

Kuruko pas de panier

Kuroko no Basket est l’un des meilleurs anime de sport de tous les temps, il est différent des autres anime de basket-ball. La série comporte différents personnages qui vous feront aimer eux et leur évolution.

Kuroko est un gars mystique connu sous le nom de «membre invisible» de l’équipe légendaire du lycée de basketball. Il s’appelle le 6ème membre, il rencontre Taiga Kagami qui s’inscrit dans son nouveau lycée avec lui. Taiga est un personnage totalement opposé à Kuroko, malgré cela, ils sont presque imbattables dans l’anime.

Les personnages ont différentes astuces dans leurs manches et Kuroko est un roi de la mauvaise direction et des passes, il peut paraître faible mais il vous cassera les chevilles avec ses feintes classiques. Regardez Kuroko No Basket sur Crunchyroll et Netflix maintenant!

Slam Dunk

S’il existe une liste des meilleurs anime de sport et que Slam Dunk n’est pas présent, alors la liste est une poubelle! Parce que dans les années 90, Slam Dunk a créé son propre fandom qui est toujours intact en 2021. Il est considéré comme le meilleur anime de basketball de tous les temps. Si nous examinons la popularité, je la considère comme la meilleure, et elle est presque imbattable. Le créateur Takhiko Inou a créé ce chef-d’œuvre mais ne s’attendait pas à ce qu’il prenne une telle tournure.

L’anime est rempli de passion et lorsque vous regardez la série, il vous imprègne de confiance. Le MC du spectacle, Hanamichi Sakuragi grandit tout au long du spectacle. Il n’est pas considéré comme le meilleur joueur sur le terrain, mais son engagement à s’améliorer avec les autres vous inspirera à bien des égards.

Étant un anime des années 90, l’animation ne vous offre pas grand-chose. Mais l’histoire est un classique et elle ne peut jamais vieillir. Cela fait des décennies, mais même aujourd’hui, les fans demandent une suite ou un remake dans l’animation d’aujourd’hui. Y en aura-t-il un? nous l’espérons. Mais pour l’instant, vous pouvez vous gaver de ce classique.

Voici le meilleur anime de basketball de tous les temps par nous, nous avons essayé de collecter les meilleurs et de les présenter devant vous. J’espère que vous leur donnerez un essai et si nous en avons manqué, faites-le nous savoir dans les commentaires.