Meilleur anime court-épisode à regarder en un week-end

Il n’y a pas de meilleur plan pour un week-end que de profiter d’un marathon d’anime, car contrairement à d’autres programmes, certaines des productions d’animation japonaises ont quelques chapitres d’environ 20 minutes chacun, étant l’option parfaite pour regarder un tout nouvel anime en une journée sans plans du tout.

Variant entre différents genres, il y a plusieurs animes en une saison que les téléspectateurs peuvent apprécier et rattraper contrairement à d’autres productions majeures comme »une pièce » ou »Fairy Tail ». La meilleure chose à propos des courts métrages d’animation est qu’ils sont rapides, ne laissent pas les téléspectateurs désireux pendant longtemps et présentent souvent une histoire concrète pleine d’émotion. Ici, nous vous laissons une liste des meilleurs animes à regarder pendant un week-end.

Yamada-Kun et les sept sorcières

Une comédie romantique avec une histoire légère idéale pour vous garantir de bons éclats de rire. L’histoire suit un lycéen rebelle nommé Ryu Yamada, qui un jour change accidentellement de corps avec Urara Shiraishi, le meilleur élève de l’école.

Les choses se compliquent lorsque les deux réalisent que le changement ne se produit qu’en s’embrassant. Il s’avère que Shiraishi n’est pas seulement une sorcière, mais qu’il y en a sept au total, ils devront donc rechercher les différentes sorcières, chacune avec des pouvoirs différents. »Yamada-kun et les sept sorcières » n’a que 12 épisodes.

Lycée des morts

L’anime indispensable pour ceux qui aiment les histoires de zombies. Bien qu’il soit l’un des genres les plus exploités avec trop de productions disponibles, » High School of the Dead » est sans aucun doute l’un des animes à regarder.

Avec une saison de seulement 12 épisodes, l’histoire suit des lycéens qui sont pris dans une pandémie de zombies au Japon. Le groupe essaiera de se frayer un chemin hors de l’école dans l’espoir de trouver un endroit sûr. L’histoire mélange tous les éléments des histoires classiques d’apocalypse zombie.

Cowboy Bebop

Un anime considéré comme un classique et même un chef-d’œuvre. L’anime de science-fiction spatiale est centré sur un groupe de chasseurs de primes en 2071, qui se font appeler « cowboys ». Le groupe principal voyage autour du système solaire dans un vaisseau appelé le Bebop, ayant toutes sortes d’aventures autour de la galaxie.

» Cowboy Bebop » se distingue par son incroyable narration et son excellent développement de personnage. L’histoire est intense, avec des ballades rock occasionnelles en arrière-plan mélangées à des numéros de jazz tout au long de ses 26 épisodes.

ReVie

»ReLife » suit un homme de 27 ans qui a la chance de revivre sa vie d’adolescent. Lorsque Kaizaki Arata se rend à l’Institut de recherche ReLife, on lui propose un médicament qui lui permettra d’avoir à nouveau 17 ans. C’est ainsi que recommence son aventure unique d’apprendre à être un adolescent insouciant. La série aux profondes leçons de vie compte au total 17 épisodes.

Youri ! Sur la glace

» Youri ! On Ice » est un anime romantique qui mélange le sport du patin à glace. L’histoire est centrée sur Yuri Katsuki, qui a fait une pause indéfinie après une défaite brutale dans une compétition de patinage artistique. Cependant, les choses s’améliorent lorsqu’un jour, l’idole de Yuri se présente à sa porte et lui propose de le former. Commence alors un périple de 12 épisodes où l’on peut voir plusieurs joueurs s’affronter sur la patinoire.