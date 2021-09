Meghan Trainor parle d’agrandir sa famille : « Espoir des jumeaux »

Meghan Trainor est tout au sujet de ces bébés!

La chanteuse de « All About That Bass », 27 ans, a parlé de son rêve d’avoir plus d’enfants dans une interview avec E! « Daily Pop » de News, qui mettait également en vedette son frère, Ryan Trainor, alors que les frères et sœurs faisaient la promotion de leur nouveau podcast, « Workin’ On It ».

« J’espère avoir une petite fille ensuite. Oui, je travaille sur ma santé et ma forme physique », a déclaré le chanteur. « Je veux juste me concentrer à nouveau sur mon corps, puis tomber super enceinte. »

Trainor et son mari, Daryl Sabara, ont accueilli un petit garçon, Riley, en février. La prochaine fois, elle dit qu’elle « espère avoir des jumeaux ».

«Je veux juste faire deux en un», a-t-elle déclaré. « Je veux une petite fille. J’aime mon petit garçon, mais je veux qu’il ait une sœur.

La gagnante d’un Grammy a toujours voulu avoir une famille nombreuse, comme elle l’a dit à Hoda Kotb et Kathie Lee Gifford en février 2019.

« Je veux, genre, trop d’enfants », a-t-elle dit. « Tout le monde est genre, deux ! Je suis genre, six !

Pendant ce temps, Trainor a expliqué à quel point elle est excitée alors qu’elle se prépare pour le premier Noël de bébé Riley.

« Ma décoration a déjà commencé », dit-elle. « J’ai ce thème d’automne sur ma table de salle à manger… Mais pour Noël, j’envisage vraiment d’embaucher de l’aide pour décorer ma maison… Je veux des trucs dignes d’Instagram pour lui… c’est pour mon petit garçon ! »

Trainor a récemment partagé une adorable vidéo de Riley, montrant le bébé de 6 mois en train de rire hystériquement alors que ses parents faisaient signe autour d’un sac poubelle vide.

« Je ferai ça toute la journée pour entendre ce rire », a-t-elle écrit en légende.