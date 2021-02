Meghan Trainor et son petit garçon se jumellent dans une nouvelle photo

Le petit fils de Meghan Trainor s’en prend déjà à sa mère!

La pop star, qui a accueilli son premier enfant avec son mari Daryl Sabara plus tôt ce mois-ci, a partagé une photo d’elle-même et de la petite Riley sur Instagram mercredi, et ils font exactement la même expression faciale.

« Nouveau fond de téléphone », la nouvelle maman de 27 ans a sous-titré le selfie, qui montre à la fois elle et son nouveau-né pincant les lèvres et prenant la pose devant la caméra.

Beaucoup d’amis célèbres de Trainor ont été frappés par la ressemblance entre la mère et le fils.

« Est-ce une blague », a commenté l’acteur Hailee Steinfeld.

« Jumeler des visages de canard pour la victoire », a ajouté Jessalynn Siwa, ancienne star de « Dance Moms ».

« Merci d’être mon substitut! Quand le déposez-vous? » a plaisanté le comédien Whitney Cummings.

La chanteuse de « All About That Bass » a annoncé dimanche sur Instagram qu’elle avait donné naissance à son premier enfant.

«La date d’accouchement de ce gentil petit garçon était aujourd’hui le jour de la Saint-Valentin», a-t-elle légendé une série de photos de son nouvel ajout. «Nous avons pu le rencontrer le lundi 8 février! Nous sommes tellement amoureux. Merci @darylsabara pour le meilleur cadeau de la Saint-Valentin de tous les temps! Bienvenue dans le monde Riley!»

Trainor a révélé pour la première fois qu’elle était enceinte lors d’une apparition sur AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna début octobre.

«J’ai dit à Hoda depuis que j’avais 19 ans pour le spectacle 45secondes.fr (que) j’aurai le plus de bébés au monde», dit-elle. « C’est finalement arrivé, et nous sommes tellement excités. »

Plus tard dans le mois, elle a déclaré sur « The Kelly Clarkson Show » qu’elle et Sabara, 28 ans, attendaient un garçon.

Trainor a longtemps exprimé son désir de fonder une famille. En février 2019, elle a déclaré à Hoda et Kathie Lee Gifford: «Toute ma vie, ma famille sait que j’essaie d’avoir un bébé pour toujours».

« Je veux, genre, trop d’enfants », at-elle ajouté. « Tout le monde est comme, deux! Je suis comme, six! »