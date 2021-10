Meghan Trainor et son mari Daryl Sabara ont des «toilettes côte à côte»

S’adressant à People, la star a déclaré: « Je suis couverte de cicatrices et de vergetures dans de nouveaux endroits que je ne savais pas que les vergetures pourraient être. Il y a des choses qui ne vont jamais disparaître, et je dois apprendre à aimer cette. »

« Il m’a fallu quelques semaines et des séances de thérapie pour me demander, comment puis-je revenir à l’état d’esprit : ‘Mon mari m’aime, et j’ai chaud, et tout va bien ?' »