Meghan Trainor célèbre «  2 semaines de toute cette gentillesse  » avec de nouvelles photos de bébé

Meghan Trainor sait que les fans ne peuvent pas en avoir assez de son adorable fils nouveau-né, Riley – alors elle leur a offert un tout nouveau lot de photos de bébé lundi sur Instagram.

Le chanteur de « All About That Bass », 27 ans, a publié plusieurs images et une vidéo super mignonne de Riley, née le 8 février, sous-titrant la galerie, « 2 semaines de toute cette gentillesse ».

Plusieurs clichés trouvent Riley somnoler dans une combinaison bleue à imprimé animal alors qu’il grignote une tétine. Sur une photo, le mari de Trainor, l’acteur Daryl Sabara, tient son petit garçon dans ses bras. (Comme prévu, le fier nouveau papa semble un peu plus fatigué que d’habitude.)

Trainor et son mari Daryl Sabara se sont mariés en décembre 2018. Michael Tran /

Dans une autre image, la première maman est masquée et prête à emmener Riley se promener dans sa poussette.

La vidéo partagée par Trainor capture le petit Riley endormi, la tête dans la main de sa mère. Au milieu du chant des oiseaux, la chanteuse roucoule avec adoration à son fils, « Salut! Bonjour. »

Alors que Riley a du mal à ouvrir ses yeux endormis, sa mère lui dit: « Tu peux le faire. »

«Oh, mon Dieu», ajoute-t-elle, émue par le doux visage de son premier-né.

La chanteuse a ajouté quelques autres images et vidéos de Riley à ses histoires Instagram.

Trainor a annoncé l’arrivée de la petite Riley en partageant un diaporama de photos de lui le jour de la Saint-Valentin.

« La date d’accouchement de ce gentil petit garçon était aujourd’hui le jour de la Saint-Valentin », a-t-elle écrit dans sa légende. «Nous avons pu le rencontrer le lundi 8 février! Nous sommes tellement amoureux. Merci @darylsabara pour le meilleur cadeau de la Saint-Valentin de tous les temps! Bienvenue dans le monde Riley!»

Quelques jours plus tard, la pop star a partagé une autre photo sur Instagram qui la montrait, elle et Riley, faisant exactement la même expression faciale.

«Nouveau fond de téléphone», a-t-elle écrit à côté du selfie, qui a vu la mère et le fils se pincer les lèvres comme pour embrasser la caméra.

Trainor a annoncé sa grossesse lors d’une apparition début octobre sur AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna, disant aux co-animatrices Hoda Kotb et Jenna Bush Hager qu’elle avait voulu d’abord partager la nouvelle avec eux.

«Nous pensions à qui dois-je dire en premier, et j’étais comme, j’ai dit à Hoda depuis que j’allais à l’émission 45secondes.fr (que) j’aurai le plus de bébés au monde», dit-elle. « C’est finalement arrivé et nous sommes tellement excités. »