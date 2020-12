Meghan Trainor admet «  J’ai peur de la naissance  » pour une raison totalement fiable

Meghan Trainor est à quelques mois de la naissance de son premier enfant avec son mari, Daryl Sabara. Bien qu’elle soit ravie d’accueillir son propre bébé, la chanteuse a récemment révélé la seule chose à propos de sa prochaine date d’accouchement dont elle est extrêmement nerveuse – et cela a beaucoup à voir avec la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui fait toujours rage.

Meghan Trainor | Gregg DeGuire / FilmMagic

Meghan Trainor a peur de ne pas avoir une personne spéciale dans la salle d’accouchement avec elle

De nombreuses mamans pour la première fois ont des inquiétudes avant l’accouchement.

Alors que certaines femmes craignent que quelque chose n’aille mal pendant l’accouchement, d’autres sont engourdies par la peur d’une douleur insuffisante.

Meghan Trainor, en revanche, est inquiète de savoir qui elle peut et ne peut pas avoir dans la salle d’accouchement avec elle alors que sa date d’accouchement approche.

Lors d’un entretien avec la station de radio de Philadelphie B101.1 plus tôt ce mois-ci, la chanteuse de «All About That Bass» – qui est actuellement enceinte de son premier enfant, un petit garçon – a déclaré qu’elle craignait de devoir accoucher sans sa mère Kelli Trainor. côté en raison des restrictions COVID changeant constamment.

«Mes médecins font des allers-retours. J’ai peur de la naissance et, comme, de ne pas pouvoir avoir ma mère dans la chambre », a expliqué le chanteur. «Parce que, comme, ils peuvent à peine laisser votre mari dans la pièce, mais je me dis, ‘mais j’ai besoin de ma maman… j’ai juste besoin de me frotter la tête, comment puis-je faire ça?’ ‘

Meghan Trainor tire le meilleur parti de la pandémie de coronavirus

Bien qu’elle se sente nerveuse à propos de sa prochaine date d’accouchement, Trainor dit qu’elle est «super saine» et «tellement excitée» d’accueillir son fils, même si elle n’a peut-être pas son équipe de soutien complète présente et prise en compte.

Mais avoir un bébé pendant la pandémie de coronavirus a toujours fait partie des plans d’elle et de son mari Daryl Sabara, comme ils l’ont vu certains avantages pour une grossesse en quarantaine.

Daryl Sabara et Meghan Trainor | Michael Tran / Getty Images

EN RELATION: Comment Meghan Trainor a-t-elle rencontré son mari? Quelle étoile les a mis en place?

«Nous l’avons planifié pour que lorsque je dis aux gens que c’est effrayant d’aller seuls à mes rendez-vous, ils se disent: ‘Eh bien, n’ayez pas de bébé en quarantaine’», a déclaré Trainor. «Je ne voulais pas tellement voyager quand j’étais enceinte et je savais que c’était le moment où je pourrais rester à la maison et élever mes pieds. Certains rendez-vous auxquels mon mari a dû se rendre, et d’autres pas, mais ces rendez-vous où les médecins ont été très gentils avec moi et ont organisé tout un FaceTime.

Pourtant, Meghan Trainor est terrifiée par le coronavirus

Bien qu’elle veuille être entourée de ses proches pendant cette période spéciale, Trainor a gardé ses distances avec les gens pendant une grande partie de sa grossesse parce que, comme elle le dit, «j’ai trop peur de la couronne».

«Avec ma grossesse, c’est terrifiant», a-t-elle récemment déclaré à E! Nouvelles. «Je n’ai vu un être humain que ma famille parce que j’ai trop peur. Ou nous sommes tous testés juste avant ce moment et nous nous voyons. Mais je n’ai pas d’amis et je suis d’accord avec ça parce que j’ai trop peur pour sortir avec toi.

Mais sortir avec ses amis et sa famille n’est pas une priorité pour Trainor en ce moment. Au lieu de cela, elle et Sabara comptent les jours jusqu’à ce que leur petit paquet de joie arrive, c’est à ce moment que la chanteuse peut officiellement prendre une pause bien méritée.

« Nous pouvons juste, comme, nous concentrer sur, comme, se préparer à accoucher et avoir un bébé et avoir un humain », a déclaré le chanteur à Entertainment Tonight. «Je ne vais probablement pas prendre une si longue pause. Je leur ai dit les trois premiers mois, laissez-moi tranquille – moi, bébé, c’est tout. Et mari. »