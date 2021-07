Meghan Trainor a la meilleure attitude à propos de l’allaitement au biberon de son fils

Meghan Trainor est tout au sujet de cette basse – et fait ce qui est le mieux pour son bébé.

Jeudi, la chanteuse a confié à la co-animatrice de 45secondes.fr Hoda Kotb qu’elle était une nouvelle maman, y compris sa décision de donner le biberon à son fils de 5 mois, Riley.

«Je pompais dès que je suis arrivé dans ma chambre après la césarienne. (Mais) j’ai vraiment eu du mal à faire du lait », a révélé Trainor. « Donc, finalement, je me suis dit: » J’ai fini. « »

La nouvelle maman a ajouté qu’elle n’avait aucun regret. Comme l’a noté Kotb, « Parfois, les gens peuvent être critiques. »

« Tout le monde disait : ‘Bien pour toi. Je suis fier que vous ayez même essayé », se souvient Trainor. « Je ne me suis jamais senti coupable. »

Quant à Riley, le petit garçon est juste heureux de passer du temps avec sa maman adorée.

« Si je marche dans une pièce, il s’illumine », a révélé Trainor. « Personne ne m’a dit: » Il va tellement t’aimer et s’illuminer quand tu entres dans une pièce. Vous êtes comme, ‘Oh mon Dieu. Nous sommes tout pour lui.’”

Il est tout à fait normal que Riley ait fait sa première apparition à la télévision dans AUJOURD’HUI. Après tout, Trainor et son mari, l’acteur de « Spy Kids », Daryl Sabara, sont apparus dans la série l’année dernière pour annoncer qu’ils attendaient leur premier enfant.

« Nous pensions à qui dois-je dire en premier, et j’étais comme, je l’ai dit à Hoda depuis que j’avais 19 ans, j’allais à l’émission 45secondes.fr (que) j’aurais le plus de bébés au monde », s’est-elle exclamée à l’époque. « C’est finalement arrivé et nous sommes tellement excités. »

Riley était de siège et est né par césarienne le 8 février. Le mois dernier, Trainor a raconté à 45secondes.fr Parents comment il avait été transporté d’urgence à l’unité de soins intensifs néonatals pour des problèmes respiratoires.

« J’ai pu le voir une seconde avant qu’ils ne l’emmènent. C’était probablement le pire », a déclaré Trainor. « C’était définitivement un début difficile. Mais nous avons tellement de chance de pouvoir le ramener à la maison après cinq jours.

Aujourd’hui, l’enfant est en bonne santé et prospère.

« Je suis partial, mais c’est le bébé le plus souriant et le plus heureux », s’est exclamé Trainor.

L’artiste lauréate d’un Grammy a noté que Riley a réagi à sa musique de la manière la plus précieuse.

« Je l’ai vu quand je chante très doucement, il va commencer à pleurer », a-t-elle déclaré.

