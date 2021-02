Meghan McCain demande à l’administration de Biden de licencier le Dr Fauci et d’embaucher quelqu’un qui «  comprend la science  »

Meghan McCain est sorti en tirant sur l’épisode de lundi de La vue où elle a fait une diatribe et s’est plainte de ne pas avoir encore reçu le vaccin contre Covid-19.

L’un des principaux points à retenir de son argument est qu’elle a appelé le président Joe Biden et son administration à licencier et à remplacer le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID).

McCain, co-animateur de l’émission, blâme l’expert en maladies infectieuses pour «messages incohérents» en ce qui concerne Covid-19 et le déboursement de son vaccin.

McCain a commencé par partager un clip qui lui a causé de la frustration, à savoir le Dr Fauci sur CNN refusant de faire un commentaire ou de donner des conseils sur la façon dont les grands-parents devraient rendre visite à leurs enfants non vaccinés.

Il a voulu se référer à son équipe et donner une réponse plus concrète plus tard.

«Il y aura des recommandations qui sortiront. Je ne veux pas faire de recommandation maintenant à la télévision publique », a déclaré le Dr Fauci. «Je voudrais m’asseoir avec l’équipe et y jeter un œil.»

«J’ai donc été très frustré quand j’ai vu ce clip», a déclaré McCain.

La diatribe de McCain a été précédée par la façon dont elle a «respect» pour Covid-19 et comment elle ne voulait pas avoir l’impression qu’elle essayait de «minimiser» la pandémie qui a coûté la vie à plus de 500 000 Américains.

«Cela étant dit, la semaine prochaine, cela fera un an que nous avons quitté le studio et j’ai été très responsable à bien des égards, comme l’ont été tant d’Américains», a-t-elle poursuivi.

«Et le fait que le Dr Fauci suit CNN et qu’il ne peut pas me dire que si je reçois le vaccin, si je pourrai dîner avec ma famille.

«Donc, je suis sur le Dr Fauci», a déclaré McCain. «Je pense que nous devons avoir plus de gens qui donnent plus d’opinions et honnêtement, très franchement, je pense que l’administration Biden devrait le retirer et mettre en place quelqu’un qui comprend la science ou qui puisse parler comme ces autres pays de la façon dont nous pouvons être plus comme ces autres. des endroits qui réussissent. »

McCain a ensuite comparé la situation aux États-Unis avec Israël, qui aurait administré son vaccin à environ la moitié de sa population.

«C’est un message terriblement incohérent et il continue d’être un message incohérent», dit-elle. «Prenez une photo, prenez une photo» – disait un signe auquel McCain faisait référence. «Cela signifie se faire vacciner et sortir avec des amis», a déclaré McCain.

C’était un moment où le co-animateur de McCain, Whoopi Goldberg, a repoussé pour défendre la comparaison entre les deux pays.

« Vous pourriez probablement obtenir votre photo, mais vous allez sortir et être entouré de gens qui n’ont pas eu leur photo, et ils ne savent pas encore si – à quel point vous serez protégé », a déclaré Goldberg. «C’est tout ce que nous saurons quand la science aura du sens, ou nous pourrions simplement leur demander de dire, oui, et ensuite nous les mettrons de l’autre côté quand il se trompe.

McCain a interrompu Goldberg pour tenter de clarifier la gravité de ses remarques en disant: «Je sais que ce que je dis est controversé, je le fais vraiment. Mais je ne suis pas un faux et je ne vais pas passer à l’antenne et dire quelque chose de différent de ce que je dis en privé.

Cela a conduit Goldberg à parler à son co-animateur et à lancer l’émission dans une publicité. C’était ce qui semblait être une tentative de désamorcer la situation.

Depuis la diffusion de l’épisode de l’émission, de nombreuses personnes se sont prononcées sur les réseaux sociaux au sujet des commentaires de McCain.

Beaucoup de gens sont contre ce qu’elle dit, prenant à la défense du Dr Fauci et de l’administration Biden.

Bien que son opinion ne soit pas partagée par la majorité de la population américaine, elle a droit à son opinion et à exprimer ces opinions dans une émission basée sur l’opinion.

Nous devons considérer la situation en tant que société et déterminer si cela appelle vraiment une action.

Le Dr Fauci a une carrière suffisamment accomplie pour occuper le poste qu’il occupe. C’est aussi un travail difficile lorsqu’une pandémie telle que Covid-19 est en constante évolution et mutation.

Espérons simplement que le virus disparaîtra bientôt et que tout le monde sera heureux.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.