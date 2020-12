Meghan McCain critique le Time Magazine pour avoir nommé Joe Biden, «  personne de l’année  » de Kamala Harris

Meghan McCain est surtout connue récemment pour être l’une des co-animatrices de La vue. La star conservatrice est en congé de maternité depuis septembre et s’apprête à faire son grand retour. McCain adore parler de politique et les fans du talk-show ABC l’ont attrapée vue sur les choses via Twitter. Le spécialiste républicain est récemment sorti et a appelé le magazine Time pour avoir désigné Joe Biden et Kamala Harris comme la personne de l’année.

Pourquoi Meghan McCain est-elle bouleversée?

Que de La vue les fans adorent McCain, c’est qu’elle est forte de ses convictions. McCain représente quelque chose et les téléspectateurs réagissent positivement à cela alors qu’elle défend sa position. Sa position sur les choses la place certainement dans l’eau chaude, mais on s’attend à ce que ce soit la seule voix ultra-conservatrice d’une émission grand public.

Bien que la plupart de son temps ait été concentré sur son nouveau-né, McCain continue de mettre à jour ses abonnés sur Twitter. La voix conservatrice met en lumière des sujets qui l’intéressent et dénonce des choses avec lesquelles elle n’est pas d’accord.

Alors que le magazine Time révélait sa couverture de Person of the Year, la publication a décerné la distinction au président élu Joe Biden et au vice-président élu Kamala Harris. Cette décision a été critiquée par certains, dont McCain, qui n’étaient pas d’accord avec l’élection.

«Cela aurait vraiment dû être des travailleurs de première ligne», a-t-elle tweeté. «C’est un appel irrespectueux à tous les travailleurs de première ligne qui ont fait bouger notre pays et ont tant sacrifié cette année.

Cela aurait vraiment dû être des travailleurs de première ligne…. c’est un appel irrespectueux à tous les travailleurs de première ligne qui ont fait bouger notre pays et ont tant sacrifié cette année. https://t.co/VNVzTiqsb2 – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 11 décembre 2020

Des nouvelles plus heureuses pour Meghan McCain

Bien qu’elle ne soit pas d’accord avec la couverture du magazine Time pour 2020, McCain a beaucoup d’autres choses qui la rendent joyeuse. Baby Liberty est sûre de figurer en tête de la liste des choses qui rendent McCain heureuse, car elle les partage avec ses fans. Fin novembre, l’analyste politique a publié l’un des messages les plus doux concernant la maternité.

«Mon bébé Liberty a deux mois ce soir», McCain partagé dans un tweet le 28 novembre. «Je ne suis ni poète ni artiste, donc je ne peux pas exprimer pleinement l’extase de la maternité. Cependant, je dirai qu’avoir une fille répond à toutes les questions existentielles et ontologiques auxquelles un être humain est confronté dans cette vie sauvage.

Devenir mère de Liberty a amené McCain à avoir un regard différent sur la vie. Tout au long de son temps La vue elle a dit que la maternité n’était pas quelque chose qu’elle voulait vraiment. Cependant, rencontrer son bébé a complètement changé McCain.

«La magie de la nouvelle maternité est vraiment l’antidote à tout le chaos horrible et amer du monde – et personne n’est plus surpris que moi à quel point être mère me convient», a-t-elle tweeté.

La magie de la nouvelle maternité est vraiment l’antidote à tout le chaos horrible et amer du monde ~ et personne n’est plus surpris que moi à quel point être mère me convient. ♥ ️ – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 16 novembre 2020

Bien que McCain ait honoré la vie privée de Liberty, elle a divulgué des détails ici et là. Elle a fait savoir à ses fans que sa fille était comme «un petit chat sauvage».

«Avoir la liberté, c’est comme observer toute ma vie de cœur et exister en dehors de mon corps», a-t-elle posté sur Instagram. «C’est un petit chat sauvage – beau, fort, alerte, déjà si plein [of] vie et esprit… j’aurais seulement aimé avoir fait ça plus tôt.

McCain devrait revenir à La vue à partir du 4 janvier.