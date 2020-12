Meghan McCain applaudit à la fan de «  The View  » qui ne veut pas qu’elle revienne

Meghan McCain a été loin de La vue la plupart de cette saison alors qu’elle est devenue mère de Liberty Sage. La co-animatrice conservatrice se prépare à faire un retour et a partagé des détails sur la façon dont elle se prépare pour son retour. Bien que de nombreux fans attendent d’entendre ses commentaires sur les derniers «Hot Topics», certains ne sont pas trop excités de la revoir. McCain a applaudi un haineux sur Twitter après un message louche.

Quand Meghan McCain revient-elle à ‘The View?’

Pour La vue pour travailler, il faut des points de vue opposés pour créer un débat. Les fans qui regardent quotidiennement l’émission de jour d’ABC savent que McCain est un républicain hardcore avec des valeurs conservatrices. Depuis qu’elle a pris son congé de maternité, le feu croisé entre les co-hôtes n’a pas été aussi répandu que la plupart partagent des points de vue similaires.

McCain a récemment partagé sur ses histoires Instagram qu’elle avait du mal à trouver un tire-lait portable. Elle a expliqué qu’elle en avait besoin car elle reviendrait au spectacle en janvier. McCain a apparemment confirmé qu’elle rejoindrait Sarah Haines dans le studio.

«J’ai essayé le portable Medela régulier [breast pump] et puis j’ai essayé l’Elvie et ils craignent, ça ne marche pas du tout », a déclaré McCain dans ses Stories. «Je suis allé à un rendez-vous chez le médecin et je suis revenu… et c’était un désastre parce que l’aspiration n’était pas aussi forte. Et je dois retourner au travail en janvier. »

L’analyste politique a demandé à ses partisans leurs recommandations, car elle avait essayé plusieurs tire-lait qui ne lui convenaient pas.

Meghan McCain n’est pas là pour l’ombre

Depuis que la pandémie a frappé, La vue diffuse depuis leurs foyers respectifs. Lorsque la nouvelle saison a été créée en septembre, Haines était le seul à retourner physiquement au studio, tandis que le reste restait à la maison. D’après ce que McCain a dit dans la vidéo précédente, il semble qu’elle sera de retour avec Haines également.

McCain a une fois de plus confirmé sur Twitter qu’elle reprendrait ses fonctions de coanimatrice au début de l’année.

«J’apprécie ce beau sentiment», McCain tweeté avec le message d’un fan qui lui manque dans le talk-show. «Je reviendrai sur La vue quand la saison revient juste après le Nouvel An en janvier. Appréciez ceux qui me manquent. J’adore mon travail, mais j’ai aussi beaucoup aimé cette fois avec ma fille Liberty et je pense que le congé de maternité est un cadeau.

J’apprécie ce beau sentiment. je reviendrai @La vue quand la saison revient juste après le Nouvel An en janvier! J’apprécie ceux qui me manquent. J’adore mon travail mais j’ai aussi beaucoup aimé cette fois avec ma fille Liberty et je pense que le congé de maternité est un cadeau. ♥ ️ https://t.co/rCPOv1iOm3 – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 10 décembre 2020

McCain a commencé à recevoir des réponses au tweet. Cependant, il y en a eu un qui a particulièrement attiré l’attention de McCain. L’utilisateur de Twitter a exhorté la star de la journée à « ne pas revenir » à La vue et de continuer à profiter de son temps avec sa fille Liberty.

« Désolé Charlie, je reviens, » McCain applaudit en citant le tweet.

La vue est sur le point de prendre des vacances dans les semaines à venir, mais reviendra en janvier. Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin et Haines devraient continuer avec McCain à sa place une fois de plus. L’émission est diffusée les matins de semaine à 11 h HE et à 10 h PT / CT sur ABC.