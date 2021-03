Meghan Markle veut transmettre cet article à sa fille

Lorsque le duc et la duchesse de Sussex accueillent leur deuxième bébé au monde, leur fille est sûre de recevoir de nombreux cadeaux, souvenirs et trésors de famille – et nous savons déjà à quoi ressemblera l’un d’eux.

C’est parce qu’il y a des années, bien avant que l’ancienne Meghan Markle n’ait son propre titre ou n’ait même rencontré son prince, elle a révélé le seul bien personnel qu’elle avait l’intention de transmettre à sa future fille.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan, duchesse de Sussex, posent avec leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor le 8 mars 2021. Misan Harriman / Le duc et la duchesse de Sussex via Getty Images

Harry et Meghan, qui sont déjà les parents de leur fils de presque 2 ans, Archie, ont annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant le 14 février. Puis, près d’un mois plus tard, ils ont dit à Oprah Winfrey qu’ils avaient une petite fille sur le chemin.

Mais c’était en 2015, lors d’une interview avec Hello! magazine, que Meghan, alors star de «Suits», a parlé du souvenir spécial qu’elle donnerait un jour à une fille.

«J’ai toujours convoité la montre Cartier French Tank», a-t-elle déclaré à propos de la montre classique. «Quand j’ai découvert que ‘Suits’ avait été choisi pour notre troisième saison – ce qui, à l’époque, semblait être une étape importante – j’ai totalement fait des folies et j’ai acheté la version bicolore.

Meghan peut être vue portant sa montre Cartier sur cette photo de sa pré-duchesse, en 2016. George Pimentel / WireImage

«Je l’ai fait graver au dos,« À MM De MM »», a-t-elle dit, ajoutant: «Je prévois de le donner à ma fille un jour. C’est ce qui rend les pièces spéciales, le lien que vous avez avec elles.

L’histoire derrière la montre et cette inscription auto-autonomisante en feront à coup sûr un coup de cœur bien-aimé lorsque leur petite fille entrera dans leur vie.

Et il y a un autre lien spécial avec la pièce pour le royal à venir: cela aurait aussi été un favori de grand-mère.

La défunte mère du prince Harry, la princesse Diana, était connue pour porter sa propre montre Cartier Tank bien-aimée.

Quant au garde-temps de la duchesse, sa fille ne pourra pas seulement le porter; elle pourra également écouter d’anciens épisodes de «Suits» et voir maman le porter.

Meghan, vue ici avec sa co-star Patrick J.Adams, portait sa montre bien-aimée sur le plateau lors du tournage de « Suits » en 2013. NBC

Et la petite sœur d’Archie pourrait même espionner quelques autres passages d’un jour sur la série.

«Nous voulions que les bijoux de Rachel se sentent personnels, comme des objets de famille», a déclaré Markle à Hello! dans la même interview de son personnage. «En fait, j’ai porté le bracelet à breloques de ma grand-mère et les perles de ma mère dans l’émission.»

Cette histoire a été publiée à l’origine en mai 2019.