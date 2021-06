Meghan Markle s’assoit pour la 1ère interview depuis Oprah, révèle l’inspiration d’un nouveau livre

Meghan, duchesse de Sussex, a révélé l’histoire touchante de son nouveau livre pour enfants, « The Bench », juste à temps pour célébrer la fête des pères.

Avant de donner naissance à son deuxième enfant, Lilibet Diana, plus tôt ce mois-ci, l’ancienne Meghan Markle a discuté de l’inspiration derrière le livre pour enfants avec NPR Weekend Edition. (La discussion a marqué la première interview de la duchesse depuis son révélateur explosif avec Oprah Winfrey en mars.)

Tout a commencé il y a deux ans, le jour de la fête des pères, avec un cadeau à son mari, le prince Harry, un mois après la naissance de leur premier enfant, Archie. « Comme la plupart d’entre nous, allez, qu’est-ce que je vais leur offrir en cadeau ? » « Et je pensais que je voulais juste quelque chose de sentimental et un endroit pour lui comme un peu de port d’attache avec notre fils. »

Écrit sur une plaque à l’arrière du banc, Meghan a écrit un poème sur leur avenir en famille et sur tous les moments qu’ils pourraient partager ensemble sur le banc lui-même.

Le poème disait : « C’est votre banc/Où la vie commencera/Pour vous et notre fils/Notre bébé, notre parent. »

La duchesse a été inspirée en observant la relation de son mari avec leur fils à travers ses propres yeux, s’émerveillant de leur relation père-fils naissante.

« Je trouve souvent, et surtout au cours de la dernière année, je pense que beaucoup d’entre nous ont réalisé tout ce qui se passe dans le calme », ​​a-t-elle déclaré. « C’était définitivement des moments comme ça, les regarder par la fenêtre et regarder (mon mari) juste, vous savez, le bercer pour l’endormir ou le porter ou, vous savez… ces expériences vécues, d’après mon observation, sont les choses que j’ai infusées dans ce poème. »

Une illustration d’un père et de son fils est visible à l’intérieur d’un exemplaire du livre de l’ancienne Meghan Markle « The Bench ». Léon Neal / Getty Images

« The Bench », qui a été officiellement publié le 8 juin, présente le lien entre les pères et les fils du point de vue d’une mère, selon un communiqué de l’éditeur Random House Children’s Books. Il comprend une série de vignettes qui capturent parfaitement les expériences de liaison uniques entre un père et son fils. Le livre a été écrit par Meghan avec des illustrations réalisées par l’artiste Christian Robinson.

« Christian superposé à de belles et éthérées illustrations à l’aquarelle qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre les pères et les fils de tous les horizons ; cette représentation était particulièrement importante pour moi, et Christian et moi avons travaillé en étroite collaboration pour représenter ce lien spécial à travers une lentille inclusive », a déclaré la duchesse lors de la première annonce du livre. « J’espère que ‘The Bench’ résonne dans toutes les familles, quelle que soit leur composition, autant que dans la mienne. »

La duchesse a également inclus une dédicace touchante aux deux personnes de sa vie qui ont inspiré le livre.

« Pour l’homme et le garçon qui font battre mon cœur », disait la dédicace à Harry et Archie.

Le livre arrive quelques jours seulement après que la duchesse et le duc de Sussex ont annoncé la naissance de leur fille Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Léon Neal / Getty Images

Dans une déclaration sur le site Web d’Archewell, Meghan a pris un moment pour remercier les lecteurs pour leur soutien à son nouveau projet.

« Bien que ce poème ait commencé comme une lettre d’amour à mon mari et à mon fils, je suis encouragée de voir que ses thèmes universels d’amour, de représentation et d’inclusion résonnent dans les communautés du monde entier », a-t-elle déclaré. « À bien des égards, la poursuite d’un monde plus compatissant et équitable commence par ces valeurs fondamentales. De même, dépeindre une autre facette de la masculinité – fondée sur la connexion, l’émotion et la douceur – revient à modéliser un monde que tant de gens aimeraient voir pour leurs fils et leurs filles. »

Après seulement une semaine, « The Bench » est n°1 sur la liste des best-sellers du New York Times pour les livres d’images pour enfants.