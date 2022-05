Meghan Markle rend visite à Uvalde pour exprimer ses condoléances « en tant que mère »

Meghan, la duchesse de Sussex, s’est rendue jeudi à Uvalde, au Texas, après la fusillade de masse à la Robb Elementary School, qui a tué 19 enfants et deux enseignants.

La duchesse – qui est mère d’un fils Archie, 3 ans, et d’une fille Lilibet, 11 mois – a fait le voyage « à titre personnel en tant que mère » pour lui présenter ses condoléances et son soutien en personne, a déclaré son porte-parole à NBC News.

La duchesse rend hommage à un mémorial de fortune devant le palais de justice du comté d’Uvalde à Uvalde, au Texas, le 26 mai 2022. Yasin Ozturk / Agence Anadolu via Getty Images

L’ancienne Meghan Markle, 40 ans, a été photographiée la tête baissée alors qu’elle s’agenouillait et plaçait des fleurs blanches sur un mémorial de fortune à l’extérieur du palais de justice du comté d’Uvalde. Meghan, qui vit en Californie avec son mari, le prince Harry, et leurs enfants, a également été vue en train de se promener sur le site qui avait des croix blanches avec des cœurs bleus autour d’un étang en l’honneur des 21 victimes décédées le 24 mai.

Des bénévoles du centre d’activités Herby Ham à proximité, qui organise une collecte de sang, ont déclaré à Buzzfeed que la duchesse s’était également arrêtée avec deux grandes caisses de dons de nourriture.

Le tireur présumé était un homme de 18 ans qui a été abattu par la police après le massacre du 24 mai, a déclaré mardi le gouverneur du Texas, Greg Abbott, lors d’une conférence de presse.

Meghan, duchesse de Sussex, place des fleurs alors qu’elle pleure à un mémorial de fortune à l’extérieur du palais de justice du comté d’Uvalde à Uvalde, Texas, le 26 mai 2022. Chandan Khanna / AFP via Getty Images

Des veillées en l’honneur du défunt ont eu lieu cette semaine à Uvalde, Austin et San Antonio, selon NBC News. Les familles des victimes ont également raconté la journée tragique, partageant comment elles veulent que le monde se souvienne de leurs enfants et des membres de leur famille.

Steven Garcia, dont la fille Ellie était l’une des victimes, a déclaré AUJOURD’HUI qu’elle l’avait appelé pour se rendre à l’école.

« La police s’est barricadée et nous a repoussés, alors nous nous sommes juste tenus à l’écart et avons regardé tout cela se dérouler », a-t-il déclaré. « C’est la journée la plus longue de tous les temps. C’était la journée la plus longue de tous les temps.

Meghan, avec le prince Harry, a précédemment rendu hommage aux victimes des fusillades de masse de 2019 dans deux mosquées néo-zélandaises. Le couple a visité la New Zealand House à Londres et a signé le livre de condoléances au nom de la famille royale.

L’année dernière, lors de leur visite à New York, les époux ont également visité le mémorial du 11 septembre, honorant les victimes dans les bassins en cascade situés à l’endroit où se trouvaient autrefois les tours jumelles.

Meghan et Harry devraient assister aux célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth en juin.