Meghan Markle remporte la bataille de la vie privée contre le tabloïd britannique à propos de la lettre de son père

Meghan, la duchesse de Sussex, a remporté jeudi une action en justice contre une société de médias britannique qui a publié des parties d’une lettre qu’elle a écrite à son ancien père, Thomas Markle, sans que l’affaire ne soit soumise à un procès complet.

La décision écrite, publiée par la Haute Cour de Londres, est intervenue après que Meghan ait poursuivi Associated Newspapers – l’éditeur du Mail on Sunday et MailOnline – pour cinq articles publiés en février 2019, qui reproduisaient des parties de la lettre manuscrite qu’elle avait envoyée après son mariage à Le prince Harry, petit-fils de la reine Elizabeth II, en mai 2018.

Le juge Mark Warby a écrit que Meghan «avait une attente raisonnable que le contenu de la lettre resterait privé», et les articles avaient «interféré avec cette attente raisonnable».

«Dans l’ensemble, les divulgations étaient manifestement excessives et donc illégales», a-t-il écrit. « Il n’y a aucune chance qu’un jugement différent soit rendu après un procès. »

Cependant, il a déclaré que les questions relatives au droit d’auteur de la lettre devraient être réglées lors d’un procès.

Les spéculations sur la participation de Thomas Markle au mariage ont dominé la préparation de la cérémonie. On s’attendait à ce qu’il promène sa fille dans l’allée, bien qu’il ait finalement manqué l’événement en raison de problèmes de santé.

Dans des soumissions écrites au tribunal, l’équipe juridique de Meghan a soutenu que l’impression de la lettre constituait une agression «à trois coups» contre «sa vie privée, sa vie de famille et sa correspondance».

Meghan a déclaré dans un communiqué après la décision qu’elle était «reconnaissante envers les tribunaux d’avoir tenu dimanche Associated Newspapers et The Mail pour rendre compte de leurs pratiques illégales et déshumanisantes».

« Pour ces points de vente, c’est un jeu », a-t-elle ajouté. « Pour moi et pour tant d’autres, c’est la vraie vie, de vraies relations et une tristesse très réelle. Les dommages qu’ils ont causés et continuent de faire sont profonds. »

Un porte-parole d’Associated Newspapers a déclaré que la société était « très surprise » par la décision et « déçue de se voir refuser la possibilité de faire entendre et tester toutes les preuves en audience publique lors d’un procès complet ».

Le porte-parole a ajouté: « Nous examinons attentivement le contenu du jugement et déciderons en temps opportun de faire appel. »

La société avait affirmé que les articles, dont deux parus dans le Mail on Sunday et trois sur MailOnline, permettaient à Thomas Markle de répondre aux commentaires faits par les amis anonymes de Meghan dans des interviews accordées au magazine People.

Dans sa défense écrite, la société a déclaré que la duchesse était disposée à ce que les affaires privées deviennent publiques si cela lui convenait et qu’elle avait prévu ou avait l’intention que la lettre devienne publique. Il a également plaidé en faveur des droits du journal à la liberté d’expression.

Des documents juridiques soumis par Associated Newspapers au tribunal en janvier 2020 suggéraient également qu’il utiliserait les preuves fournies par Thomas Markle pour étayer son argumentation. Le même jour, le journal Daily Mail, qui appartient également à Associated Newspapers, a affirmé en première page qu’il était « prêt à être un témoin vedette » dans l’affaire et « était prêt à témoigner contre sa propre fille ».

Meghan a déclaré que tout l’argent qu’elle gagnerait serait reversé à un organisme de bienfaisance anti-intimidation.

Lors des audiences initiales, il est apparu dans des documents judiciaires qu’elle se sentait «non protégée par l’institution» de la famille royale britannique alors qu’elle était sous les projecteurs de la presse pendant sa grossesse avec son fils, Archie. Les documents judiciaires ont également montré des messages texte envoyés par Harry dans les jours précédant son mariage, implorant son désormais beau-père de cesser de s’engager avec les médias.

Harry et Meghan ont stupéfié le public lorsqu’ils ont annoncé au début de l’année dernière qu’ils «se retireraient» de leurs fonctions royales et commenceraient à payer leurs propres factures.

Maintenant basés en Californie, ils ont lancé un certain nombre d’entreprises, y compris l’hébergement d’un podcast et ont signé en septembre un accord avec Netflix pour produire des films, des émissions et des documentaires.

Ils ont également lancé leur fondation caritative, Archewell.

. a contribué à ce rapport. Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.