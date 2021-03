Meghan Markle parle de pensées suicidaires et se fait dire qu’elle ne peut pas obtenir d’aide

Cette histoire parle du suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes à risque de suicide, veuillez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-8255, envoyer un SMS à HOME au 741741 ou aller à SpeakingOfSuicide.com/resources pour obtenir des ressources supplémentaires.

Meghan, duchesse de Sussex, a fait la sombre révélation dans son entretien avec Oprah Winfrey dimanche soir qu’elle avait eu des pensées suicidaires.

Tout en réfléchissant à l’attaque de la presse négative que la duchesse a reçue depuis son mariage avec le prince Harry en 2018, la duchesse a déclaré qu’elle était arrivée à un point où la situation semblait insurmontable.

«Je n’ai tout simplement pas vu de solution», a-t-elle dit à Winfrey. «Je ne voulais tout simplement plus être en vie. Et c’était une pensée constante très claire et réelle et effrayante.

Elle hésitait à le dire au prince Harry, sachant à quel point il avait déjà souffert de la perte de sa mère, la princesse Diana, à l’âge de 12 ans. « Mais je savais que si je ne le disais pas, » dit-elle, « je le ferais. »

L’ancienne Meghan Markle a finalement dit à son mari qu’elle avait des pensées suicidaires, en disant que ce dont elle se souvenait de la conversation était «comment il venait de me bercer». Les deux ont dû se rendre à un événement au Royal Albert Hall quelques heures plus tard, une sortie à laquelle Harry ne pensait pas que Meghan devrait assister compte tenu de son état mental.

«Je me souviens de lui disant: ‘Je ne pense pas que vous puissiez y aller’, et j’ai dit: ‘Je ne peux pas être laissé seul.’

Le lendemain, Meghan est allée à «l’institution», qu’elle décrit comme les personnes qui dirigent l’entreprise de la famille royale, et a déclaré qu’elle avait besoin d’aide. La réponse, dit-elle, était non.

«Ils ont dit: ‘Mon cœur va à vous parce que je vois à quel point c’est mauvais, mais nous ne pouvons rien faire pour vous protéger parce que vous n’êtes pas un employé rémunéré de l’institution,” a-t-elle dit à Winfrey. «Nous devions trouver une solution.»

Harry a ensuite rejoint sa femme et Winfrey, disant que lorsque Meghan est venu le voir avec cette confession, il ne pouvait pas se tourner vers sa famille pour obtenir de l’aide.

« Pour la famille, ils ont vraiment cette mentalité de: » C’est comme ça que c’est. C’est comme ça que ça doit être, vous ne pouvez pas le changer. Nous avons tous vécu cela « », a-t-il déclaré. Harry a ajouté à quel point sa famille était silencieuse en ce qui concerne la couverture de presse raciste entourant Meghan, qui est à moitié noire.

« Il y avait une opportunité, de nombreuses opportunités pour ma famille, de montrer un soutien public », a-t-il dit. « Pourtant, personne de ma famille n’a jamais rien dit. »

Meghan et Harry se sont retirés en tant que membres de la famille royale en 2020, une annonce explosive qui a conduit les deux, avec leur fils, Archie, à quitter l’Angleterre et à s’installer dans l’État d’origine de la duchesse, en Californie. Harry a déclaré à James Corden dans une interview diffusée en février que la raison de cette décision était due à la toxicité de la presse britannique. «J’ai fait ce que n’importe quel mari et ce que n’importe quel père ferait», a-t-il dit.

Nous savons tous à quoi peut ressembler la presse britannique et cela détruisait ma santé mentale. J’étais comme, c’est toxique. Alors, j’ai fait ce que n’importe quel mari et ce que n’importe quel père ferait « , a-t-il dit à James Corden. » Je me suis dit: ‘Je dois faire sortir ma famille d’ici. «