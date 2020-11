Meghan Markle explique pourquoi son interview virale «  pas bien  » résonne à nouveau avec elle maintenant

Meghan Markle a été intensément scrutée par les tabloïds depuis son mariage royal avec le prince Harry en 2018. C’est quelque chose dont elle a parlé avec vulnérabilité dans une interview largement partagée avec ITV l’année dernière.

Récemment, en parlant de sa fausse couche, elle a repensé à cette interview dans laquelle elle a admis au monde qu’elle n’allait pas bien.

Meghan Markle et le prince Harry ont fait une fausse couche en juillet 2020

Meghan Markle au château de Cardiff le 18 janvier 2018 | Ben Birchall – Piscine WPA / Getty Images

Récemment, Meghan a révélé une histoire déchirante au monde dans un éditorial du New York Times. Un matin de juillet par ailleurs normal plus tôt cette année, elle a réalisé qu’elle faisait une fausse couche lors de sa deuxième grossesse avec Harry.

Après s’être rendue à l’hôpital et avoir commencé à pleurer la perte avec son mari, la duchesse s’est souvenue d’une interview qui est devenue virale. Meghan a écrit:

Je me suis souvenu d’un moment l’année dernière où Harry et moi étions en train de terminer une longue tournée en Afrique du Sud. J’étais épuisé. J’allaitais notre bébé et j’essayais de garder un visage courageux aux yeux du public.

Lors de la conversation pour ITV, Tom Bradby a demandé à Meghan si elle allait bien.

«N’importe quelle femme, surtout quand elle est enceinte, vous êtes vraiment vulnérable… cela a été rendu vraiment difficile», a-t-elle répondu. «Ensuite, quand vous avez un nouveau-né… surtout en tant que femme, c’est beaucoup.» Ses paroles refléteraient l’expérience de nouveaux parents partout dans le monde. Mais cela, placé en plus de ce fardeau, une presse britannique durement critique, cela suffisait à la rendre un peu émue. Elle a poursuivi dans l’interview:

Donc, vous ajoutez cela en plus d’essayer d’être une nouvelle maman ou d’essayer d’être une jeune mariée. … Je suppose, aussi, merci d’avoir posé la question, car peu de gens ont demandé si je vais bien, mais c’est une chose très réelle de vivre dans les coulisses.

La duchesse se souvient d’une interview peu après la naissance de son fils Archie

Dans l’article du New York Times, Meghan a réfléchi à cette simple question de Bradby: «Ça va?»

«Je lui ai répondu honnêtement, ne sachant pas que ce que j’ai dit résonnerait avec tant de nouvelles mamans et plus âgées, et tous ceux qui, à leur manière, avaient souffert en silence», a-t-elle poursuivi. Une fois que l’interview a commencé à rebondir sur Internet, elle a réalisé l’impact de ses paroles honnêtes.

«Ma réponse spontanée semblait donner aux gens la permission de dire leur vérité. Mais ce n’est pas la réponse honnête qui m’a le plus aidé, c’était la question elle-même », a expliqué Meghan.

C’est pourquoi, après avoir fait une fausse couche, elle savait que ces 3 mots étaient plus importants que jamais.

«Assis dans un lit d’hôpital, regardant le cœur de mon mari se briser alors qu’il essayait de tenir mes morceaux brisés, j’ai réalisé que la seule façon de commencer à guérir est de demander d’abord: ‘Ça va?’ ‘, A écrit Meghan dans le Times .

Elle a également montré sa gratitude envers les autres qui ont partagé leurs propres histoires sur les fausses couches – ou la myriade d’autres traumatismes que 2020 a été provoqués. Mais aussi pour ceux qui s’enregistrent, écoutent et sympathisent. Comme Meghan l’a partagé:

Certains ont courageusement partagé leurs histoires; ils ont ouvert la porte, sachant que lorsqu’une personne dit la vérité, cela nous autorise tous à faire de même. Nous avons appris que lorsque les gens demandent comment chacun de nous va, et quand ils écoutent vraiment la réponse, avec un cœur et un esprit ouverts, la charge de chagrin devient souvent plus légère – pour nous tous. En étant invités à partager notre douleur, nous faisons ensemble les premiers pas vers la guérison.

Meghan Markle fait valoir que la question «Est-ce que ça va? est plus important que jamais à l’ère du COVID

Meghan, duchesse de Sussex et le prince Harry, duc de Sussex avec leur fils Archie Mountbatten-Windsor en Afrique du Sud le 25 septembre 2019 | Piscine / Samir Hussein / WireImage

Au milieu de l’année extrêmement imprévisible que nous avons eue, Meghan a encouragé les lecteurs à se poser davantage cette question, en écrivant:

… Engageons-nous à demander aux autres: «Ça va? Autant que nous soyons en désaccord, aussi éloignés que nous puissions être physiquement, la vérité est que nous sommes plus connectés que jamais à cause de tout ce que nous avons enduré individuellement et collectivement cette année.

Alors que la duchesse continuait, au milieu d’une pandémie et de tout ce qui se passait en 2020, nous «nous adaptons à une nouvelle norme». Mais ce que cela peut aussi signifier: «nous nous voyons vraiment.» Entre le bon, le mauvais et le laid.

«On va bien?» Meghan a demandé à la fin de son article. Pour finir avec une lueur d’espoir, elle a écrit: «Nous le serons».