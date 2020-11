Meghan Markle et le prince Harry ne semblent pas penser à la façon dont leurs actions pourraient blesser les autres, affirme Royal Expert

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont fait assez souvent l’objet d’une presse négative ces dernières années. Bien qu’une partie de cela puisse être attribuée à des reportages injustes et à des préjugés raciaux, un expert royal pense que Meghan et Harry ne considèrent tout simplement pas toujours comment leurs actions pourraient affecter leur entourage.

Meghan Markle et le prince Harry ont été beaucoup critiqués cette année

Rien qu’en 2020, Meghan et Harry ont été critiqués à plusieurs reprises. Le couple a démissionné de la famille royale au début de l’année, ce qui a conduit à des critiques après des critiques.

Par exemple, certaines sources ont déclaré que Meghan et Harry avaient annoncé leur décision de démissionner très soudainement et de ne pas donner aux autres membres de la famille royale de nombreuses chances de leur parler.

Le couple a déménagé en Californie en mars et s’est impliqué dans diverses organisations pour promouvoir des causes qu’ils croient, telles que la lutte contre le racisme et le vote. Certains critiques pensent que ces causes sont trop politiques pour qu’un couple royal s’implique et pourraient créer un fossé entre eux et d’autres membres de la famille royale.

De plus, Meghan et Harry ont récemment signé un accord avec Netflix, qui a critiqué les Sussex essayant d’agir comme des célébrités au lieu de membres de la famille royale.

Meghan Markle et le prince Harry ont été qualifiés de « impulsifs » par les critiques

Certains spectateurs ont même qualifié les Sussex d ‘«impulsifs».

Par exemple, l’expert royal Penny Junor a noté les différences de personnalité entre Harry et son frère aîné, le prince William. Juror a déclaré à Sky News, selon le Daily Mail, «Harry a toujours été impulsif et instinctif. Et il a juste fait des choses sans vraiment y réfléchir. William a toujours été incroyablement mesuré, incroyablement autonome. Il réfléchit à tout, peut-être trop.

Certains fans pensent également que Meghan et Harry sont de «pauvres négociateurs» qui réagissent durement lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. De plus, d’autres partisans royaux pensent que les Sussex semblent «impatients» et auraient dû essayer de résoudre leurs différends avec la famille royale avant de jeter l’éponge trop tôt.

Un expert royal pense que les Sussex devraient accorder plus d’attention à la façon dont leurs actions pourraient blesser les autres

Pendant ce temps, l’expert royal Angela Levin pense que Meghan et Harry n’essaient pas souvent de penser à l’impact de leurs actions sur les personnes qui les entourent.

« Je pense que c’est parce qu’ils manquent de bon sens, Harry et Meghan le perdent parce qu’ils ne pensent pas au sens large », a déclaré Levin, selon Express. «Ils ne pensent pas que quelqu’un sera blessé si je fais ça, dois-je le faire avant de dire aux autres ce qu’il faut faire… Mais si vous n’avez pas de bon sens, vous n’allez pas faire les bonnes choses dans le La bonne façon. »

Cependant, alors que les spectateurs aiment spéculer sur les raisons pour lesquelles Meghan et Harry font les choses qu’ils font, il est important de noter que ces spéculations sont toujours des suppositions sur les traits de personnalité des Sussex. Ils n’ont pas été confirmés par une source fiable.