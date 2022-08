Meghan Markle et le prince Harry agrandissent leur famille avec un nouveau membre

célébrités

Les ducs de Sussex ont une famille composée d’Archie et Lilibet, mais ils ont maintenant ajouté un nouveau membre adopté. Le rencontrer.

Bien qu’il ait quitté le Royaume-Uni par la petite porte, la vie de Meghan Markle Oui prince Harry peu de choses ont changé. Les ducs de Sussex Ils continuent d’être fortement persécutés par les médias et chaque pas qu’ils font est source de spéculation. En effet, il y a quelques mois, on disait que maintenant ils chercheraient à retourner dans son pays d’origine pour s’y installer et s’éloigner des États-Unis.

Cependant, apparemment le retour de prince Harry Oui Meghan Markle Cela n’aurait pas à voir avec le fait d’être à nouveau des membres seniors de la monarchie, mais avec un changement de décor. Bien sûr, si cela devait se concrétiser, ils devraient le faire avec chaque membre de leur famille. Autrement dit, cela inclut son fils aîné, Archie, et sa plus jeune fille, née il y a un an, Lilibet Diana. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, les ducs viennent d’agrandir leur groupe familial, de sorte que lors d’un éventuel voyage, ils ne seraient pas que quatre.

C’est parce qu’il y a quelques jours à peine, on a appris que Harry et Meghan ont tous deux dit oui à l’adoption. Le petit-fils de la reine Elizabeth II et sa femme ont décidé d’adopter un chien pour agrandir leur famille. C’est un Beagle qui a été sauvé pour promouvoir le projet Beagle Freedom, qui cherche à stopper l’exploitation de cette race. D’après ce qu’expliquent les membres de cette association à but non lucratif, les propriétaires de ces animaux leur font souvent procréer sans raison.

Tel est ainsi Harry Oui Mégane rejoint la campagne afin d’aider cela. Quelque chose qui, sans aucun doute, n’est pas surprenant puisque les ducs sont souvent impliqués dans des campagnes de solidarité depuis qu’ils ont quitté la royauté britannique. En fait, ils sont également présents à plusieurs endroits afin d’aider à la promotion et de pouvoir collaborer en personne.

Cependant, la vérité est qu’au-delà de leurs campagnes de solidarité, Meghan et Harry sont également en train de signer un contrat avec Netflix. Les ducs ont fait un partenariat avec la plateforme pour pouvoir produire du contenu. A son tour, l’actrice a lancé un podcast dans lequel elle écoute des femmes et discute avec elles. D’autre part, tous deux ont également une docu-série sur la santé mentale après avoir déclaré avoir souffert d’anxiété et de dépression pendant leur séjour au Palais.

