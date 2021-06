Meghan Markle et le prince Harry accueillent le bébé n ° 2, lui donnant un nom très spécial

Félicitations au duc et à la duchesse de Sussex ! Le prince Harry et l’ancienne Meghan Markle viennent de devenir parents pour la deuxième fois – et parents d’une petite fille pour la toute première fois.

Dimanche, les deux ont annoncé leur heureuse nouvelle au monde que vendredi, ils ont accueilli Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor au Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie.

« Elle pesait 7 livres et 11 onces », a déclaré le couple dans une déclaration, ajoutant: « La mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison. »

Quelle est la signification de Lilibet ?

Quant à son prénom, bien que de nombreux observateurs royaux sachent qu’il s’agit d’un clin d’œil à la reine Elizabeth, dont le surnom est Lilibet. Utilisé par la famille proche, Lilibet est un surnom que la reine a reçu lorsqu’elle était jeune parce qu’elle ne pouvait pas prononcer son propre nom. Le prince Philip était connu pour utiliser ce terme d’affection dans ses lettres à elle et à son sujet, écrivant une fois à la reine mère : « Chérir Lilibet ? Je me demande si ce mot est suffisant pour exprimer ce qui est en moi.

Quant à son deuxième prénom, comme de nombreux observateurs royaux l’avaient espéré, le couple a rendu hommage à la défunte mère de Harry, la princesse Diana, pour une partie, tout comme le duc et la duchesse de Cambridge l’ont fait avec leur fille, la princesse Charlotte, qui a Diana comme l’un de ses deuxièmes prénoms.

« Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet », a expliqué un communiqué du couple. « Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.

Le nom de famille de Lili devrait sembler familier aux adeptes de la célèbre famille. Non seulement il est partagé avec son grand frère, le premier enfant de Harry et Meghan, Archie, 2 ans, mais il est également utilisé par d’autres descendants de leurs arrière-grands-parents, la reine Elizabeth II et son défunt mari, le prince Philip.

Harry et une Meghan enceinte posent avec leur fils Archie dans un portrait pris en mars de cette année. Misan Harriman / Le duc et la duchesse de Sussex via Getty Images

En parlant du monarque, Lili est le onzième arrière-petit-enfant de la reine et le cinquième petit-enfant du prince Charles.

Comme pour toute autre information, il pourrait s’écouler un certain temps avant que le public en sache plus sur le nouveau paquet de joie. Après tout, Harry et Meghan protègent la vie privée de leur fils Archie depuis sa naissance en mai 2019.

Bien que Harry et Meghan aient démissionné en tant que membres actifs de la famille royale et se soient installés aux États-Unis pour commencer une nouvelle vie en Californie, leurs deux enfants, ainsi que Harry lui-même, restent dans la lignée de succession au trône britannique.

Harry est actuellement sixième en ligne, derrière le père le prince Charles, le frère le prince William, le neveu le prince George, la nièce la princesse Charlotte et le neveu du prince Louis. Cela fait d’Archie septième et de sa petite sœur huitième.

L’arrivée du nouveau-né n’est que la dernière d’un baby-boom de la famille royale cette année. En février, la cousine de Harry, la princesse Eugénie, a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon nommé August. Et en mars, une autre cousine, Zara Tindell, a accueilli son troisième enfant, son fils Lucas.

Dimanche, Harry et Meghan ont remercié leurs fans pour leur soutien.

Une déclaration de leur part a déclaré: « Le duc et la duchesse vous remercient pour vos vœux chaleureux et vos prières alors qu’ils profitent de ce moment spécial en famille. »