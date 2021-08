Meghan Markle est associée à la royauté depuis sa naissance

Son passage par Costume fait d’elle l’une des femmes les plus importantes de l’industrie cinématographique, mais c’est lorsqu’elle épousa le prince Harry que Meghan Markle catapulté à la renommée internationale. Malgré son grand succès en tant qu’actrice, le fait qu’une roturière ait épousé un membre senior de l’une des monarchies les plus importantes d’Europe méritait divers commentaires.

Meghan et Harry le jour de leur mariage. Photo : (Getty)



À tel point que, de 2016 à 2020, lorsqu’elle et son mari ont décidé de quitter Buckingham Palace, Meghan Markle Il a enduré toutes sortes de spéculations à son sujet et même sur sa relation avec les Windsor. Pourtant, à l’heure actuelle, l’interprète américaine est très loin du souverain et de sa famille puisqu’elle réside en Californie avec Harry et leurs deux enfants, Archie et Lilibet.

Pourtant, aujourd’hui 4 août, tant la reine que les autres membres supérieurs de la royauté n’ont pu s’empêcher de se souvenir de la duchesse de Sussex et le tout pour une raison simple : elle fête ses 40 ans. À travers des stories Instagram car, bien sûr, une publication serait de trop, Elizabeth II, le prince Charles et les ducs de Cambridge ont salué la femme qui a causé le plus de maux de tête ces derniers temps.

Salutations d’anniversaire à Meghan Markle.



Salutations d’anniversaire à Meghan Markle.



Salutations d’anniversaire à Meghan Markle.



Avec un simple « Nous souhaitons à la duchesse de Sussex un très joyeux anniversaire«Et quelques photos, le monarque, son fils et son petit-fils se sont souvenus de Markle. Mais, cette brève salutation n’aurait pas à voir avec la mauvaise relation que l’Américain aurait avec les aristocrates, mais qu’il y a une personne plus importante, au moins pour eux, qui aurait aussi un anniversaire aujourd’hui.

C’est, ni plus ni moins, la personne qui unit Meghan à la famille royale dès sa naissance : la reine Elizabeth I, plus connue sous le nom de reine mère d’Angleterre. Née le 4 août 1900, elle était l’épouse du roi George VI et avec qui elle a été en charge de la couronne de 1936 à 1952. C’est-à-dire qu’il soit clair : tout comme Markle, la mère d’Elizabeth II fêterait aussi son anniversaire à cette date.

« Ce jour-là, mais en 1900, Sa Majesté la reine Elizabeth, la reine mère est née. La reine mère a vécu dans la maison Clarence pendant environ 50 ans. Le vase en argent avec du romarin vu sur la première photo a été offert à la reine à l’occasion de son 100e anniversaire.« Ils ont écrit avec deux cartes postales du compte officiel de la maison où réside actuellement le prince Charles et où ils n’ont salué Meghan qu’avec une photo dans les histoires.

Bien que, bien sûr, ce vide qui a souffert Meghan Markle pourrait confirmer la mauvaise relation qu’elle aurait avec son beau-père et toute la famille royale. En fait, ce serait pour cette raison même qu’il les aurait exclus de son imposante grande fête d’anniversaire.