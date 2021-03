Meghan Markle dit que sa famille a un «  droit fondamental à la vie privée  » dans le nouveau clip d’interview d’Oprah

Dans une interview à la une avec Oprah Winfrey, la duchesse de Sussex a expliqué son désir d’un certain niveau de confidentialité, bien qu’elle soit membre de la famille royale.

Dans un clip publié lundi qui n’a pas été diffusé dans l’émission spéciale de deux heures de dimanche soir, l’ancienne Meghan Markle a déclaré qu’elle croyait que « tout le monde a un droit fondamental à la vie privée ».

« Nous ne parlons de rien auquel personne d’autre ne s’attendrait », a-t-elle déclaré.

Elle a continué en utilisant un exemple réel.

« Si vous êtes au travail et que vous avez une photo de votre enfant sur votre bureau et que votre collègue dit: » Oh, mon Dieu, votre enfant est si mignon. C’est fantastique! Puis-je voir votre téléphone pour que je puisse voir toutes les photos de votre enfant? »dit-elle. « Vous allez, » Non. C’est la photo que je suis à l’aise de partager avec vous. « »

Elle a pris l’exemple plus loin, ajoutant: « Et puis s’ils doublent et disent: ‘Non, mais vous m’avez déjà montré celui-là. Donc vous devez tout me montrer. Vous savez quoi, je vais simplement embaucher quelqu’un pour s’asseoir. devant votre maison, ou cachez-vous dans les buissons et prenez des photos dans votre jardin, parce que vous avez perdu votre droit à la vie privée … parce que vous avez partagé une image avec moi », a-t-elle déclaré.

«C’est en quelque sorte l’argument et le mécanisme de fonctionnement défectueux», a-t-elle déclaré. « Je pense que la vie consiste à pouvoir partager des histoires et des parties de notre vie avec lesquelles vous êtes à l’aise. »

Elle a ajouté qu’il n’y avait « personne sur Instagram ou sur les réseaux sociaux qui dirait: » Parce que je vous ai permis d’avoir cette seule photo, cela vous donne droit à toute ma pellicule. Allez-y et regardez-la. » Personne ne voudrait ça. Donc c’est une question de limites. Et c’est une question de respect.

Meghan a déclaré qu’elle et le prince Harry ne demandaient pas une intimité totale, juste un certain niveau.

«Je n’ai jamais parlé de confidentialité, je pense que ce n’est qu’une compréhension de base», a-t-elle déclaré.

Dans l’interview de dimanche soir, le duc et la duchesse ont largué plusieurs bombes: ils ont une petite fille cet été, Meghan a envisagé de se suicider et a demandé de l’aide, leur premier-né Archie s’est vu refuser un titre royal et une sécurité, et la famille royale avait des « préoccupations ». à propos de la couleur de peau de son fils Archie avant sa naissance.