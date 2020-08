Meghan Markle dit que le prince Harry est un père “ féministe et nourricier ”

Le prince Harry, le duc de Sussex et Meghan Markle, la duchesse de Sussex s’occupent de leur bébé Archie Mountbatten-Windsor lors d’une réunion avec l’archevêque Desmond Tutu à la Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation lors de leur tournée royale en Afrique du Sud le 25 septembre 2019 à Le Cap, Afrique du Sud. (Toby Melville – Piscine / Getty)

Meghan Markle a révélé que le prince Harry est un père «féministe, nourrissant», brisant les rôles de genre et donnant un «bel exemple» à leur fils Archie.

Meghan Markle s’est entretenue avec Gloria Steinem lors de la Journée de l’égalité des femmes (26 août), avant la sortie du film Les Glorias sur la vie de l’activiste, pour discuter de l’importance du vote des femmes aux élections américaines de 2020.

Dans les questions-réponses pour l’entreprise de médias MAKERS Femmes, Markle a déclaré: «En vieillissant, j’ai pu comprendre qu’il n’est pas mutuellement exclusif d’être féministe et d’être féminine. Et de s’approprier cela et d’exploiter votre féminité et votre identification en tant que femme dans toutes les différentes couches.

Steinem a ajouté: “Eh bien, vous pouvez être féministe et être un homme et un homme.”

Markle a accepté, répondant: “Comme mon mari!”

Elle a poursuivi: «J’adore ça quand il vient d’entrer, il a dit: ‘Tu sais que je suis aussi une féministe, n’est-ce pas Gloria ?! Il est vraiment important pour moi que vous le sachiez.

“Tu as besoin de Ça. Et je regarde notre fils et quel bel exemple il arrive à grandir avec un père qui est si à l’aise de le posséder dans le cadre de sa propre identification.

«Qu’il n’y a pas de honte à être quelqu’un qui défend les droits humains fondamentaux pour tous, ce qui inclut bien sûr les femmes.»

Steinem a décrit le prince Harry comme un «père attentionné», et a ajouté: «Parce qu’alors votre fils grandira en sachant qu’il est normal d’aimer et de s’épanouir.»

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé en janvier qu’ils prévoyaient de se retirer du statut de «membre senior» de la famille royale après des mois de malheur face à l’attention négative de la presse.

Le prince Harry, qui a suivi les traces de sa mère, la princesse Diana, pour lutter contre la stigmatisation entourant le VIH, a prononcé son premier discours sur le sujet lors d’une réception pour l’association caritative anti-VIH Sentebale.

Le prince Harry a créé Sentebale avec le prince Seeiso du Lesotho en 2006 pour soutenir la santé mentale et le bien-être des jeunes affectés par le VIH au Lesotho et au Botswana.