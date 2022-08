Meghan Markle dit que Harry lui a dit qu’il avait « perdu » son père Charles après avoir quitté la vie royale

Les problèmes de père semblent courir dans la famille pour le prince Harry et sa femme, l’ancienne Meghan Markle.

L’éloignement entre Meghan, duchesse de Sussex, et son propre père, Thomas Markle, a fait la une des journaux depuis qu’elle s’est mariée dans la famille royale britannique – un événement dont le père de Meghan n’était pas sur place pour être témoin.

En fait, c’est le père de Harry, le prince Charles, qui a remplacé le père de la mariée et l’a accompagnée dans l’allée lors du mariage royal de 2018.

Mais les choses entre Harry et Charles ont changé depuis.

Lors d’une récente interview avec The Cut, la duchesse a expliqué qu’au milieu des luttes d’elle et de Harry avec la vie royale et de leur choix de la laisser derrière elles, il y avait une rupture majeure entre le père et le fils.

« Harry m’a dit: » J’ai perdu mon père dans ce processus « », se souvient Meghan.

Faisant le lien avec sa situation avec son père, elle a ajouté : « Ce n’est pas forcément la même chose pour eux que pour moi, mais c’est la décision (de Harry). »

Le duc de Sussex a parlé ouvertement des tensions avec son père ces dernières années, bien qu’il n’ait jamais qualifié publiquement la relation de « perdue » auparavant.

En 2021, dans une longue interview avec Oprah Winfrey, Harry a noté que, juste avant que lui et Meghan n’aient annoncé leur intention de démissionner en tant que membres de la famille royale, il fut un temps où son père a cessé de prendre ses appels.

« Je me sens vraiment déçu parce qu’il a vécu quelque chose de similaire », a déclaré Harry à Winfrey, faisant allusion à l’examen médiatique auquel ses parents ont été confrontés pendant leur mariage et leur divorce.

Mais il a insisté sur le fait que malgré la tension, « je l’aimerai toujours ».

« Il y a beaucoup de blessures qui se sont produites, et je continuerai à en faire une de mes priorités pour essayer de guérir cette relation », a déclaré Harry.