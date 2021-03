Meghan Markle dépose une plainte officielle alors que Piers Morgan double vers le bas

Plus tôt cette semaine, Piers Morgan a pris d’assaut le plateau lors d’une émission en direct de «Good Morning Britain» alors que le co-animateur Alex Beresford était en train de le critiquer pour ses commentaires durs sur Meghan Markle.

L’échange houleux et l’étape de sortie proverbiale de Morgan ont été suivis par une vague de plus de 41000 plaintes auprès du régulateur britannique des médias Ofcom dans les prochaines 24 heures.

Markle a elle-même déposé une plainte auprès d’ITV, le réseau de l’émission. après s’être inquiété, a rapporté que les commentaires de Morgan sur le fait de ne pas croire qu’elle était suicidaire pourraient avoir un impact négatif sur les autres.

Bien que Morgan et ITV aient atteint ce qu’ils disent être une décision commune pour lui de quitter l’émission, le désormais ancien animateur de « GMB » a refusé de s’excuser ou de reculer.

Et par conséquent, il est maintenant également confirmé que Markle a également déposé une plainte officielle auprès de l’Ofcom.

Dimanche, le prince Harry et Meghan Markle, qui restent le duc et la duchesse de Sussex, se sont assis pour l’interview d’Oprah Winfrey qui a fait sensation dans le monde entier.

Comme le sait désormais quiconque ne vit pas sous un rocher, Markle a partagé pour la première fois qu’elle avait sérieusement envisagé de se suicider alors qu’elle vivait dans le palais.

« Je ne voulais tout simplement plus être en vie », a admis Markle à un Winfrey stupéfait. « Et c’était une pensée constante très claire et réelle et effrayante. Je suis allé à l’institution et j’ai dit que je devais aller quelque part pour obtenir de l’aide. J’ai dit que je n’avais jamais ressenti cela auparavant et que je devais aller quelque part. Et on m’a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l’institution.

Le suivant Morgan a partagé ses pensées non filtrées avec son public « Good Morning Britain », accusant Markle de mentir sur l’état de sa santé mentale.

« Je suis désolé, je ne crois pas un mot qu’elle a dit, Meghan Markle », a déclaré Morgan. « Je ne le croirais pas si elle me lisait un bulletin météo. »

Beresford est devenu visiblement bouleversé et a continué à suggérer que les problèmes de Morgan avec Markle découlaient d’une affaire personnelle entre les deux.

En 2018, Morgan a publié un article cinglant et franchement quelque peu effrayant dans le Daily Mail, alléguant que Markle l’avait fantôme après avoir rencontré le prince Harry.

« Je comprends que vous n’aimez pas Meghan Markle », a commencé Beresford. « Vous l’avez dit si clairement à plusieurs reprises sur ce programme, et je comprends que vous aviez une relation personnelle avec Meghan Markle et elle vous a interrompu. «

« A-t-elle dit quelque chose à votre sujet après vous avoir interrompu? », Continua-t-il. « Elle a le droit de vous interrompre si elle le souhaite. Et pourtant, vous continuez à la jeter à la poubelle.

Interrogé sur les événements qui ont conduit à sa sortie, cependant, Morgan n’a fait que doubler ses commentaires, défendant son droit d’exprimer son opinion.

«Je crois en la liberté d’expression. Je crois au droit d’avoir une opinion. Si les gens veulent croire Meghan Markle, c’est tout à fait leur droit », a déclaré Morgan. «Si je dois tomber sur mon épée pour avoir exprimé une opinion honnête sur Meghan Markle et … cette interview, qu’il en soit ainsi», a-t-il déclaré.

Bien sûr, Morgan n’est pas la seule personne de haut niveau à avoir répondu aux affirmations de Markle.

Le palais de Buckingham a depuis publié une déclaration dans laquelle ils déclarent: «Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan. Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés. «

Bien que Morgan refuse de présenter des excuses, il a mis un point d’honneur à aborder les problèmes plus larges du suicide et de la santé mentale.

« Mais permettez-moi simplement de déclarer officiellement ma position sur la maladie mentale et le suicide », a déclaré Morgan. « Ce sont clairement des choses extrêmement graves qui doivent être prises très au sérieux, et si quelqu’un se sent de cette façon, il devrait recevoir un traitement et de l’aide. ils ont besoin à chaque fois.

Tout en parlant aux journalistes, Morgan a expliqué à quoi ressemblerait sa vie maintenant, loin de l’émission et comment les choses se sont terminées entre lui et le réseau de télévision.

Il a qualifié sa sortie d ‘«hibernation temporaire», qualifiant la scission avec ITV de «très amicale» et qu’il «a eu une bonne conversation avec ITV, et nous avons accepté de ne pas être d’accord».

«Mais bien sûr, mes opinions restent mes opinions. [The public] Je ne peux pas faire taire ça … J’ai beaucoup d’autres emplois. Si vous craignez que je souffre de la faim, vous n’avez pas à vous inquiéter.

À la suite de sa sortie, Sharon Osbourne est curieusement venu à la défense de Morgan dans son émission, « The Talk ».

Depuis, elle s’est distancée de la position qu’elle a prise pour soutenir le cas de Morgan, insistant sur le fait que « il y a très peu de choses qui font plus mal à mon cœur que le racisme. »

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.