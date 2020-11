Meghan Markle, Chrissy Teigen et d’autres stars qui ont subi des fausses couches en 2020

Au fil des années, de plus en plus de célébrités emmènent leurs fans dans leur voyage de grossesse, de l’annonce de leur attente jusqu’à ramener leurs paquets de joie à la maison. Mais les célébrités ne partagent pas seulement leurs victoires de grossesse, elles sensibilisent également à la fréquence et à la douleur des fausses couches. Voici quelques-unes des célébrités qui ont fait des fausses couches cette année.

Meghan, duchesse de Sussex et prince Harry, duc de Sussex | Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage

Meghan Markle

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont accueilli leur premier enfant Archie Harrison Mount Batten Windsor en 2019. Mais cette année, Meghan a perdu son deuxième enfant.

«Je suis tombée au sol», a-t-elle révélé du moment où elle a fait une fausse couche dans un éditorial du New York Times. “[I] senti que quelque chose n’allait pas. Je savais, en serrant mon premier-né, que je perdais mon deuxième.

«Perdre un enfant signifie porter un chagrin presque insupportable, vécu par beaucoup mais dont peu de gens parlent», écrit-elle.

Dans l’article, Meghan a également parlé de supprimer le «tabou» de parler de fausses couches.

«Certains ont courageusement partagé leurs histoires; ils ont ouvert la porte, sachant que lorsqu’une personne dit la vérité, cela nous autorise tous à faire de même », a-t-elle écrit. «Nous avons appris que lorsque les gens nous demandent comment chacun de nous va, et quand ils écoutent vraiment la réponse, avec un cœur et un esprit ouverts, la charge de chagrin devient souvent plus légère – pour nous tous. En étant invités à partager notre douleur, nous faisons ensemble les premiers pas vers la guérison.

Chrissy Teigen

Après avoir pensé qu’elle ne pouvait pas tomber enceinte naturellement, la mannequin Chrissy Teigen était ravie de découvrir qu’elle était enceinte de son troisième enfant. Malheureusement, pendant sa grossesse, elle a commencé à saigner de manière incontrôlable. Elle s’est rendue à l’hôpital pour maîtriser les saignements et a enregistré une grande partie de son voyage pour ses fans.

Après avoir été alité pendant plus d’un mois, Teigen a perdu le bébé.

«Il ne survivrait tout simplement pas à cela, et si cela durait plus longtemps, je ne pourrais pas non plus», a-t-elle écrit dans un essai sur Medium. «Nous avions essayé des sacs et des sacs de transfusions sanguines, chacun me traversant comme si nous n’avions rien fait du tout.

Elle a poursuivi en discutant de la façon dont elle avait géré la perte.

«J’ai pleuré un peu au début, puis je suis entrée dans de véritables convulsions de morve et de larmes, mon souffle incapable de rattraper ma propre tristesse incroyablement profonde», a-t-elle poursuivi. «Même au moment où j’écris ceci maintenant, je peux ressentir à nouveau la douleur. De l’oxygène a été placé sur mon nez et ma bouche, et c’est la première photo que vous avez vue. Tristesse totale et totale.

Christina Perri

Perri a récemment annoncé qu’elle comptait donner naissance à sa fille avant la date prévue de son accouchement. Malheureusement, mardi, elle a suivi cette déclaration en annonçant qu’elle et son mari Paul Costabile avaient perdu leur fille.

«Hier soir, nous avons perdu notre petite fille», a-t-elle sous-titré une photo d’elle tenant la main du bébé sur Instagram. «Elle est née silencieuse après avoir combattu si durement pour atteindre notre monde. Elle est en paix maintenant et vivra pour toujours dans nos cœurs.

Son mari a également partagé la photo avec la légende: «Ces deux semaines ont été difficiles et nous sommes très reconnaissants de l’effusion d’amour et de prières de vous tous.»