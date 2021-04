Meghan Markle a rejeté Piers Morgan il y a 5 ans: il n’en est toujours pas fini

Alors que Piers Morgan se prépare à déclencher une autre tirade critique contre Meghan Markle, nous devons nous demander: que va-t-il lui falloir pour se rendre compte qu’elle n’est tout simplement pas en lui?

Malheureusement pour les femmes, cette histoire est trop familière. Vous sortez boire un verre avec un mec, ce n’est pas si spécial, vous partez et décidez que vous ne voulez pas vraiment le revoir.

Ensuite, vous passez les prochaines semaines à éviter les appels téléphoniques et à ignorer les longs SMS alors qu’il vous dit que vous êtes moche et indigne de son attention tout en exigeant qu’il vous envoie un texto.

Dans le cas de Meghan Markle, cependant, le choix de la boîte à savon de Piers Morgan n’était pas des DM ou des SMS, mais la télévision internationale.

Il a commencé son vitriol sur le Royaume-Uni Bonjour la Grande-Bretagne et prend maintenant sa campagne anti-Meghan aux États-Unis avec une prochaine apparition sur Tucker Carlson’s Nation Fox.

Pourquoi Piers Morgan n’aime-t-il pas Meghan Markle?

Mettons une chose très claire ici: l’aversion de Morgan pour Markle découle uniquement du fait qu’elle l’a rejeté.

Ce n’est ni une question de loyauté envers la couronne britannique, ni une question d’intégrité journalistique. Ce sont les délibérations furieuses d’un homme qui refuse d’apprendre que les femmes ne lui doivent rien.

Morgan l’a pratiquement admis quand il a écrit un article qui commençait par «J’ai été fantôme par Meghan Markle» avant d’écrire longuement sur la façon dont son obsession pour l’actrice s’est transformée en déception lorsque les sentiments n’étaient pas réciproques.

Morgan est amer parce qu’il a présumé qu’il avait droit aux affections de Markle et, quand elle en a décidé autrement, son incapacité à accepter non comme réponse l’a amené à l’attaquer et à l’intimider, la ridiculisant tout en utilisant sa renommée pour booster sa carrière.

Le ressentiment de Morgan remonte à 2015 – oui, c’est une rancune qui dure depuis plus d’une demi-décennie.

Markle et Morgan se sont connectés pour la première fois sur Twitter et un an plus tard se sont rencontrés en personne pendant que le Combinaisons star était à Londres.

Ils se sont rencontrés dans un bar, ont parlé pendant 90 minutes, dit Morgan, et se sont séparés. Après avoir dit au revoir, Morgan affirme que Markle est allé à une fête où elle a rencontré le prince Harry pour la première fois.

Inutile de dire qu’elle n’a plus jamais parlé à l’un des journalistes les plus infâmes et les plus invasifs de Grande-Bretagne.

Pour la plupart d’entre nous, les gens rationnels, cela aurait été le début, le milieu et la fin de cette histoire. Peut-être que vous dites à votre groupe de discussion que vous avez été un peu déçu qu’aucun deuxième rendez-vous n’ait été organisé. Peut-être que vous passez les prochains mois à les éviter maladroitement lors des fêtes.

Mais dans l’esprit d’un intimidateur autorisé, privilégié et détestant les femmes comme Morgan, ce «problème» ne peut être résolu qu’en créant une tempête de critiques suffisamment grande pour déguiser son ego meurtri.

Piers Morgan est la raison pour laquelle les femmes ont peur de rejeter les hommes.

Son amertume face au rejet de Markle a fait boule de neige au fil des ans. En 2016 et 2017, Morgan a appelé à plusieurs reprises Markle son «ami» alors qu’il tentait désespérément d’attirer son attention sur Twitter.

En 2018, il écrivait des articles cinglants la qualifiant de «grimpeuse sociale» et d ‘«obsédée par elle-même» – une obsession qu’il partage clairement.

En 2019, il l’a accusée de «jouer la victime» lorsqu’elle a déclaré qu’elle ne supportait pas bien l’examen public.

L’année suivante, il a dit qu’elle était «une gamine narcissique, trompée et pleurnichard».

Puis, après l’interview très médiatisée d’Oprah de Markle, il a atteint de nouveaux sommets dans son intimidation lorsqu’il a dit au public qu’il ne croyait pas l’aveu de Markle à propos d’idées suicidaires.

Ces commentaires ont généré des réactions négatives de la part d’un public indigné et ont abouti à la démission éventuelle de Morgan de Bonjour la Grande-Bretagne.

Morgan est l’archétype de la masculinité toxique et du droit des hommes dans ses tentatives impitoyables de se victimiser tout en refusant d’accepter le droit de Markle de dire «non».

En exerçant son privilège sur la scène mondiale, tout en essayant constamment de parler et de faire taire Markle, Morgan communique également un message beaucoup plus dangereux aux autres femmes.

Il dit aux femmes que leurs problèmes de santé mentale ne sont pas légitimes. Il dit aux femmes qu’elles ne peuvent pas rejeter les hommes même si elles le veulent. Il dit aux hommes que leur désir de poursuivre une femme doit toujours être prioritaire par rapport au désir d’une femme de ne pas être poursuivi.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et le divertissement.