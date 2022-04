Meghan King dit que sa relation avec le neveu de Joe Biden ressemblait à « un mariage arrangé »

Meghan King partage de nouvelles informations sur sa séparation d’avec son mari Cuffe Owens.

Le membre de la distribution « Real Housewives of Orange County » était invité sur Jeff Lewis Live de SiriusXM, où on lui a demandé si elle avait déjà remarqué des drapeaux rouges pendant son mariage de courte durée, ou s’il était « juste un bon acteur? »

« Je pense les deux. Je pense que j’étais tellement prêt pour un partenaire et … J’ai trois petits enfants que j’ai tout le temps, à peu près. Et donc je veux vraiment de l’aide et je veux un partenariat », a déclaré King à l’hôte Jeff Lewis dans une vidéo partagée jeudi. « Il a dit toutes les bonnes choses et moi et les familles étions un bon, bon ajustement. »

King a noté qu’elle et le neveu du président Joe Biden « semblaient grandir de la même manière », ajoutant: « C’était presque comme un mariage arrangé, j’avais l’impression, sauf que nous nous sommes choisis. »

King, 37 ans, et Owens, 43 ans, se sont mariés lors d’une cérémonie intime en Pennsylvanie le 11 octobre 2021. Le président et la première dame Jill Biden étaient présents.

L’ancien couple s’est séparé deux mois après le début de leur mariage, l’ancienne star de télé-réalité partageant le 27 décembre 2021, qu’elle et Owens n’étaient plus ensemble.

« Je suis ébranlé. Cette situation est profondément dévastatrice. Ce n’est évidemment pas ce que j’imaginais quand j’ai prononcé mes vœux – et je suis choquée et attristée par la façon dont les choses se sont déroulées », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram, ajoutant que ses rêves étaient « brisés ».

Meghan King lors d’une soirée à West Hollywood le 9 février 2020. Mike Coppola / Getty Images

Tout en discutant de sa vie amoureuse avec Lewis dans son émission SiriusXM, King a partagé qu’elle aimait « tomber amoureuse ».

« Mais tu sais ce que j’aime plus que tomber amoureux ? J’aime la partie stable », a-t-elle expliqué. « La phase de lune de miel est géniale et tout, mais je veux vraiment juste de la stabilité et je veux un partenaire. Et donc c’est ce que je cherche encore et encore et encore et je me trompe. Donc quelque chose ne va pas. Droit? »

King a été mariée pour la première fois à l’avocat Brad McDill de 2007 à 2011. Elle a déclaré que son premier mariage « ne comptait pas » et était « pratique » parce qu’elle n’avait que 22 ans. Elle a ensuite appelé son deuxième mariage, avec l’ancien joueur de baseball Jim Edmonds, un « mariage et divorce réels et légitimes ».

Les deux partagent trois enfants ensemble : Aspen, une fille de 5 ans, et Hart et Hayes, des jumeaux de 3 ans.

En ce qui concerne les relations, King a déclaré qu’elle était « tellement engagée et loyale ».

« Je ferai tout ce que je peux pour que ça marche. Mais il en faut deux », a-t-elle déclaré.

King a également évoqué à quel point il est précieux de connaître quelqu’un plus de deux semaines, pour vraiment avoir une idée de la façon dont il réagira dans des situations stressantes.

« Vous devez vous battre et faire un voyage et vous devez, vous savez, voir comment ils vont réagir quand il y a, je ne sais pas, des problèmes d’argent ou du stress au travail ou quoi que ce soit », a-t-elle déclaré. « Et vous ne pouvez pas vivre ces expériences en quelques semaines. »