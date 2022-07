Meghan King demande de l’aide à Internet pour son fils qui apprend à la propreté et qui est atteint de paralysie cérébrale

L’ancienne membre de la distribution de « Real Housewives of Orange County », Meghan King, a parlé franchement d’aider son fils Hart à naviguer dans la vie avec une paralysie cérébrale hypotonique.

La paralysie cérébrale hypotonique, selon le CDC, survient pendant l’accouchement et endommage le cervelet. La condition peut affecter le tonus musculaire, la stabilité et les processus de développement d’un enfant.

Il y a deux ans, après avoir exprimé pendant un certain temps son inquiétude concernant les retards de développement de son fils, King a révélé que Hart avait reçu un diagnostic de trouble. Dans les années qui ont suivi, la personnalité de la télé-réalité a été ouverte sur les obstacles quotidiens auxquels elle et Hart sont confrontés ensemble.

Lundi, la mère de trois enfants a partagé dans une vidéo Instagram que le dernier obstacle était l’apprentissage de la propreté.

« Hart est en voyage avec sa paralysie cérébrale depuis le premier jour de sa vie », a-t-elle expliqué dans la légende. «Ce n’est pas un trouble progressif (ce qui signifie qu’il ne s’aggravera pas), mais à mesure qu’il atteint l’âge d’acquérir de nouvelles compétences, comme l’apprentissage de la propreté, nous rencontrons de nouveaux détours et de nouveaux obstacles. Comme pour de nombreux enfants neurodivergents, les tâches professionnelles peuvent être difficiles (comme manger, s’habiller, attacher ses chaussures, conduire, faire la queue, etc.), et notre dernier défi est le roulement de tambour… L’ENTRAÎNEMENT AU POT ! »

Dans la vidéo auto-enregistrée, King décrit calmement les différentes façons dont elle a essayé en vain d’aider Hart à maîtriser les toilettes. En plus de suivre les conseils de son pédiatre pour le garder nu, Hart a acheté un siège d’entraînement avec une échelle et des poignées pour l’aider à maintenir son équilibre.

« Ça n’a pas marché », a-t-elle expliqué dans la vidéo. « Il a toujours peur des toilettes. »

Des pots-de-vin sous forme de bonbons, de jouets et même d’un chat ont également été jetés à l’eau.





« Hart a peur des toilettes (je pense) et j’ai essayé tous les facteurs de motivation de la planète », a écrit King. « Le temps presse car l’école l’oblige à être propre, et ça commence dans un mois ! Tout mot de sagesse d’autres personnes qui ont des enfants avec des problèmes sensoriels, etc., est très apprécié (et NÉCESSAIRE à ce stade !). Enlevez-le, parents de thérapie guerrière, et dites-moi comment c’est fait.

Le docteur Irene Koolwijk, pédiatre du développement comportemental certifiée par le conseil d’administration et professeure clinique adjointe en sciences de la santé en pédiatrie à l’UCLA, a expliqué comment aider les enfants atteints de paralysie cérébrale à s’entraîner à la propreté.

Les adultes doivent savoir que pour tous les enfants, l’utilisation appropriée des toilettes est un acte de jonglage assez impressionnant.

« Pour l’entraînement au pot, vous devez rassembler beaucoup de compétences », a déclaré Koolwijk. Ils incluent une compréhension de la sensation, de la destination (les toilettes), de la direction (savoir quel itinéraire emprunter pour y arriver) et de l’anticipation, ou la capacité de calculer combien de temps vous pouvez le retenir.

« Vous devez en quelque sorte ressentir cette connexion où si vous devez y aller, vous devez être conscient de ce qui s’y passe », a-t-elle déclaré à AUJOURD’HUI. « Ensuite, vous devez mettre en place ‘OK, où vais-je déménager?’ Et puis vous avez besoin d’un certain contrôle moteur pour pouvoir vous déshabiller et vous asseoir et faire tous les mouvements.

Pour les enfants atteints de paralysie cérébrale hypotonique, apprendre à utiliser les toilettes présente des défis, mais ils ne sont pas insurmontables. Il s’agit de créer de la stabilité, a déclaré Koolwijk.

« (Hypotonique) signifie un faible tonus musculaire, et il est donc différent d’apprendre à marcher ou à ramper en premier ou à s’asseoir si vous avez un faible tonus musculaire », a-t-elle expliqué. « Si vous avez un tonus plus bas, vous pourriez avoir plus de mal, ou vous pourriez vous sentir un peu moins stable assis sur le pot. Et donc généralement, si les enfants ont plus de mal avec ça, vous pouvez travailler avec quelqu’un comme un ergothérapeute pour réfléchir à ce sujet.

Les solutions peuvent inclure des inserts ou des mains courantes pour aider à l’équilibre.

« Pour beaucoup d’enfants, nous aimerions qu’ils commencent avec un pot autonome, surtout s’il y a plus de problèmes moteurs, car il est un peu plus facile de s’accroupir », a-t-elle expliqué. « Peut-être qu’ils pourraient avoir quelque chose avec des poignées latérales où ils peuvent se tenir parce que si vous avez un ton un peu plus bas, si vous devez mettre beaucoup d’énergie pour vous asseoir de manière stable, il est plus difficile de mettre votre énergie dans d’autres choses ou cela pourrait juste être un peu plus effrayant.

La constipation est également un facteur.

« L’autre chose avec un ton plus bas et juste en général pour les enfants, c’est que s’il y a de la constipation, cela gêne vraiment l’apprentissage de la propreté », a souligné Koolwijk.

Dans ces cas, Koolwijk conseille de résoudre ce problème avant de passer à l’apprentissage de la propreté.

« Regardez l’apport en fibres », a-t-elle dit. « Peut-être qu’ils doivent boire un peu plus de liquides. Et si tout cela est en quelque sorte optimisé et que cela n’aide pas suffisamment, alors vous pourriez penser à ajouter un médicament.