Megan Thee Stallion s’attaque à Torey Lanez sur «  Shots Fired  »

Le premier album de Megan Thee Stallion Bonnes nouvelles est là. Il a chuté le vendredi 20 novembre à minuit, et elle n’a pas perdu de temps pour s’attaquer à Tory Lanez lors de l’ouverture de l’album « Shots Fired ».

Sur la coupure, Megan s’adresse à Lanez qui lui aurait tiré dessus en juillet. Elle l’a fait sur le beat de «Who Shot Ya» de The Notorious BIG.

« Imagine n *** as lyin » bout shootin ‘a real bitch / Just to save face for rapper n *** as you chill with / Imagine me givin’ f * ck it was your f * ckin ‘birthday (F * ck you) / Toi dans tes sentiments, je pensais juste que c’était un autre jeudi », cracha Megan.