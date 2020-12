Megan Thee Stallion reçoit les éloges de Maxine Waters dans une lettre sur les femmes noires

La membre du Congrès a remercié le rappeur pour son article d’opinion « New York Times ».

Il y a eu de nombreuses réalisations pour Megan Thee Stallion tout au long de sa carrière, mais celle-ci était particulièrement exceptionnelle pour le rappeur de Houston. De nombreux politiciens sont fans d’artistes rap et hip hop, que ce soit pour leur musique ou leurs efforts en dehors de l’industrie, et la membre du Congrès Maxine Waters a pris note de la Houston Hottie.

Astrid Stawiarz / VMN19 / Contributeur / Megan Thee Stallion a partagé une photo d’une lettre qu’elle a reçue la représentante Maxine Waters où la membre du Congrès a félicité le rappeur pour son récent article d’opinion pour le New York Times. «Je ne saurais trop vous remercier d’avoir attiré l’attention si nécessaire sur le sort des femmes noires, pas seulement ici aux États-Unis – mais partout», a écrit Waters. «Bien que nous soyons trop souvent négligés, il ne fait aucun doute que les femmes noires sont un ciment pour nos familles et nos communautés», a ajouté Waters. « Et une partie cruciale du tissu de ce pays. » «L’un des moments forts de mon année a été de recevoir une lettre de la femme du Congrès @repmaxinewaters», a écrit Megan dans la légende de son message. « Je suis très honoré d’être reconnu par une femme aussi incroyable et je promets de continuer à utiliser ma voix et d’encourager les autres à utiliser la leur. » Après avoir partagé la lettre, Meg a sauté de nouveau dans l’action de twerk en téléchargeant une autre vidéo montrant que ses genoux sont toujours aussi forts que jamais. Consultez les articles du rappeur nominé aux Grammy Awards ci-dessous.