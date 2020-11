Megan Thee Stallion reçoit des textes de Beyoncé et Jay-Z « All The Time »

Le rappeur de « Good News » a également décrit les différences de travail avec Beyoncé et Cardi B.

C’est le moment pour Megan Thee Stallion de briller. le Bonnes nouvelles La rappeuse a connu une année tourbillonnante avec des réalisations monumentales, des controverses, des chansons n ° 1 et des performances à couper le souffle, y compris sa récente apparition « Body » aux American Music Awards. Alors que des milliers de ses fans tentent de relever le défi viral « Body », Megan a rencontré Divertissement ce soir pour discuter de ce que c’était pour elle de s’associer avec Beyoncé pour leur chanson à succès « Savage (Remix) » et Cardi B pour leur « WAP » en tête des charts. « Travailler avec Cardi et Beyoncé, ce fut deux expériences totalement différentes », a déclaré Megan. « Beyoncé est l’OG. Comme, elle est la norme. Vous voulez être comme Beyoncé. Vous voulez grandir et être comme Beyoncé. Vous regardez Beyoncé depuis que vous étiez enfant jusqu’à ce stade de la vie. Beyoncé est quelqu’un qui est tellement haut niveau, vous vous sentez tellement bien de savoir que vous avez même réussi à être dans la pièce avec Beyoncé. J’avais l’impression que, ma fille, je respirais l’air de Beyoncé. C’est un flex. « Elle a dit que sa relation avec les Knowles-Carters s’est approfondie suite à la collaboration « Savage (Remix) ». Ils m’ont tous les deux envoyé des textos tout le temps et ils m’envoient des choses d’inspiration et autres, c’est tellement fou. quand il s’agissait de féliciter Cardi, non plus. « Cardi est comme ma fille à la maison. Elle est tellement géniale, elle est tellement amusante « , a déclaré Megan. » Nous sommes tous les deux sans aucune excuse et être deux femmes avec de grandes personnalités et une grande confiance en soi tout en étant capables de coexister confortablement l’une avec l’autre, c’est vraiment un gros problème. moi. Je la respecte vraiment. Je l’apprécie. « Découvrez le clip de Megan Thee Stallion’s Divertissement ce soir interview ci-dessous.