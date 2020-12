Megan Thee Stallion réagit au mulâtre twerk à sa chanson

Mulatto a montré ses talents de twerk sur la nouvelle chanson virale de Megan Thee Stallion « Cry Baby » avec DaBaby.

Megan Thee Stallion a suivi son année d’évasion avec une nouvelle démonstration de domination, bien que 2020 soit rempli de hauts et de bas pour le rappeur de Houston. La jeune femme de 25 ans a été poussée à un tout autre niveau, devenant une superstar grâce à la couverture médiatique de presque tous les grands magasins, et ses controverses n’ont fait que renforcer sa position dans le jeu de rap. Pendant des années, Meg a été connue comme l’un des meilleurs twerkers sur Internet, montrant ses genoux solides à de nombreuses occasions. Elle a de la compétition et, ces jours-ci, elle préfère être spectatrice et célébrer d’autres femmes dans le rap.

Son dernier single à succès « Cry Baby » avec DaBaby a pris un essor majeur en ligne alors que les gens dansent sur le disque dans les vidéos. Mulatto a décidé de se mettre encore dans le défi « Cry Baby », lui donnant un coup et réussissant, gagnant un co-signe de Megan à la fin de celui-ci.

La rappeuse, qui se targue de devenir la première femme solo du rap d’Atlanta à remporter l’or, a donné au monde un spectacle dans son équipement Chrome Hearts, se mettant à terre et gagnant les acclamations de tous ses amis qui regardaient. Plus tôt dans la journée, Latto a partagé son clip vidéo pour « Spend It », qui était beaucoup plus sain.

Le twerk de Latto a suffi à gagner la reconnaissance de Thee Hot Girl elle-même, qui a répondu au clip avec trois émojis à la langue.

J’espère que nous verrons dans un proche avenir une collaboration de ces deux femmes extrêmement talentueuses. Au cas où vous l’auriez manqué, nous avons récemment parlé avec Mulatto dans le cadre de notre 12 jours de Noël série d’interviews, que vous pouvez lire ici.