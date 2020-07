vidaXL Présentoir à tableau noir Blanc 42x44x112 cm Bois

Que vous souhaitiez attirer l'attention des clients ou partager des messages et des dessins avec la famille et les invités, ce présentoir à tableau noir, au charme élégant et au style antique, sera un ajout idéal à toute maison, bureau ou entreprise avec cette étagère rustique en bois pour tableau noir.