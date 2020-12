Megan Thee Stallion partage une lettre réconfortante et incontournable de la membre du Congrès Maxine Waters

La rappeuse Megan Thee Stallion a pris d’assaut l’industrie du hip-hop avec ses one-liners emblématiques et ses mouvements de danse captivants. Elle a récemment sorti son premier album, Bonnes nouvelles, acclamé par la critique. Il est devenu l’album n ° 1 du palmarès des albums Billboard Top R & B / Hip-Hop. Le rappeur a également gagné en popularité sur le service de partage de réseau vidéo TikTok, avec les chansons «Savage» et «Body» servant de base à des vidéos de danse virale.

Megan Thee Stallion | Amy Sussman / Getty Images pour The Recording Academy

Plus récemment, elle a attiré l’attention d’un fan inattendu, la membre du Congrès Maxine Waters. Megan a partagé une lettre du représentant de la Californie sur son compte Instagram, qualifiant la lettre de «l’un des moments forts» de sa carrière.

L’éditorial de Megan’s Thee Stallion dans « The New York Times »

Plus tôt cette année, le rappeur a fait encore plus la une des journaux à la suite d’une altercation avec le rappeur Tory Lanez, qui l’aurait abattue après une dispute dans un véhicule à Los Angeles. Après l’altercation, Megan a fait l’objet de discussions de fans et de détracteurs, se demandant si l’histoire avait été fabriquée pour faire avancer sa carrière de rap. Au milieu de la clameur sur les réseaux sociaux, le hashtag #ProtectBlackWomen a gagné du terrain parmi ceux qui affirmaient que les femmes noires n’avaient pas le même respect que les autres membres de la société lorsqu’ils vivaient leurs vérités.

En réponse à ce discours, Megan a écrit un éditorial pour le New York Times où elle a fourni une réponse à ses propres conditions.

Elle a expliqué: «Mon silence initial sur ce qui s’est passé était par peur pour moi et mes amis. Même en tant que victime, j’ai été accueillie avec scepticisme et jugement. La façon dont les gens ont publiquement remis en question et débattu si j’ai joué un rôle dans ma propre agression violente prouve que mes craintes de discuter de ce qui s’est passé étaient malheureusement justifiées.

En outre, Megan a souligné les contributions apportées par les femmes noires au résultat de l’élection présidentielle de 2020, ajoutant que ces contributions pourraient être célébrées pendant une courte période. Elle a poursuivi: «Mais cela prendra du temps, et les femmes noires ne sont pas naïves. Nous savons qu’après le dernier tour de scrutin et le décompte des voix, nous allons probablement recommencer à nous battre pour nous-mêmes. Parce qu’au moins pour le moment, c’est tout ce que nous avons.

Megan Thee Stallion reçoit une lettre de Maxine Waters

Megan s’est rendue sur Instagram pour partager la lettre de soutien qu’elle a reçue de Maxine Waters le mois dernier.

Dans la lettre, Waters répond spécifiquement aux points que Megan a inclus dans l’éditorial en écrivant: «Je sais que les femmes et les filles noires vous remercient pour la façon dont vous leur soutenez si férocement. J’espère que pendant les périodes difficiles, vous serez rassuré de savoir que je me bats pour vous et pour toutes les femmes noires, chaque jour.

Le rappeur était très fier de recevoir la lettre et se sentait habilité à aller de l’avant, écrivant «Je promets de continuer à utiliser ma voix et d’encourager les autres à utiliser la leur.»

Le premier album de Megan Thee Stallion, Bonnes nouvelles, est actuellement diffusé sur toutes les principales plates-formes musicales.