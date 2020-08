Megan Thee Stallion a vécu beaucoup de choses ces dernières semaines et il est clair qu’elle souhaite que ses parents puissent être avec elle.

Lorsque nous sommes nombreux à traverser des moments difficiles, les personnes à qui nous faisons appel sont généralement des parents ou des tuteurs. Ce sont eux qui peuvent nous apporter sagesse et réconfort, mais pour Megan Thee Stallion, elle n’a pas ce luxe. Récemment, nous avons tous été témoins du scandale impliquant Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Bien que des détails spécifiques n’aient pas encore été partagés avec le public, Megan s’est manifestée pour dire qu’un crime avait été commis contre elle et qu’elle avait reçu une balle dans les deux pieds. La réponse à l’incident a été mitigée car Megan a reçu le soutien de personnes comme Rihanna, Beyoncé et Lizzo, tandis que d’autres ont profité de l’occasion pour se moquer du rappeur de Houston. Vendredi (31 juillet), Megan Thee Stallion a clôturé la semaine en se promenant dans le passé. Elle a partagé des photos d’elle lorsqu’elle était jeune enfant avec sa mère et son père. «Je les ai manqués», a-t-elle écrit dans la légende. Le père de Megan a passé son enfance derrière les barreaux et quand elle était adolescente, il est décédé. Meg était très proche de sa mère jusqu’à ce que Holly Thomas décède de façon inattendue l’année dernière. Nous ne pouvons qu’imaginer la vie de la rappeuse sans ses deux parents pour l’aider tout au long de son voyage, nous envoyons donc de l’amour et des prières à Megan. Consultez son message ci-dessous.