Megan Thee Stallion obtient une série documentaire sur sa carrière

Si vous êtes un fan de l’artiste de renommée mondiale Megan toi étalon, bientôt vous pourrez en savoir beaucoup plus sur elle. Le producteur Temps Studios et Nation Roc ont annoncé qu’ils allaient unir leurs forces pour produire une série documentaire qui suit la carrière de la rappeuse, depuis ses débuts en freestyle via les réseaux sociaux, jusqu’à devenir un phénomène mondial. La série abordera également la vie personnelle du gagnant en Grammys, révélant des facettes que le public ne connaît pas encore. Sans titre, la production suivra les réalisations de Stallion tout au long de sa carrière réussie, en utilisant des images inédites, des vidéos de médias sociaux et des clips qui montreront les hauts et les bas de la gestion de la célébrité mondiale.

Megan Thee Stallion a été acclamée pour son premier album »Bonnes nouvelles » en 2020, atteignant le numéro un du Billboard top 100 aux États-Unis, avec des singles comme » Savage » et » WAP », devenant un phénomène viral sur les plateformes Instagram et Billboard. Les docu-séries devraient être réalisées par Nneka Onuorahqui a déjà participé à d’autres productions qui ont raconté l’histoire d’artistes et de personnalités publiques.

Onuorah a réalisé la vie du président Barack Obama dans le documentaire Netflix » The G Word » et la série Prime Video de Lizzo » Watch Out For the Big Grrrls ». Il a également collaboré à » My House », une série sur la scène de la salle de bal queer noire, et » First and Last », qui relate l’admission et la libération de détenus du système pénitentiaire américain.

Parlant de la série à venir, la co-directrice de TIME Studios, Loren Hammonds, a déclaré que l’histoire inédite couvrira et a révélé que l’équipe est honorée de pouvoir raconter cette histoire :

« Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec Roc Nation pour partager l’histoire de Megan avec le monde. Des millions de personnes la connaissent en tant que pom-pom girl, mais cette série lui donnera la chance de partager sa vérité comme jamais auparavant. Son histoire est puissante et les réalisations qu’il continue d’accomplir sont extraordinaires. Nous nous sentons chanceux d’avoir cette opportunité de la capturer à un moment charnière de sa vie et de sa carrière, alors qu’elle continue de croître de façon exponentielle à la fois dans son art et son impact mondial. »

La série Megan Thee Stallion n’a pas encore beaucoup plus d’informations, sans pour autant avoir de titre, de bande-annonce et de date de sortie officiels.