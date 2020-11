Megan Thee Stallion nie avoir volé le look du créateur pour la collection Fashion Nova

Une femme a critiqué le rappeur pour avoir prétendument mordu ses créations et a qualifié Meg de “irrespectueuse” après le refus.

Son partenariat avec Fashion Nova a rapporté plus d’un million de dollars en seulement 24 heures, mais tout le monde ne célèbre pas la ligne dirigée par Megan Thee Stallion. Une créatrice nommée Aazhia a partagé une capture d’écran sur sa page Instagram qui montrait ses vêtements à côté d’une pièce de la collection Fashion Nova de Megan. Aazhia a affirmé que Megan avait volé son design et l’avait fait passer pour la boutique en ligne, et dans une interview avec L’agitation matinale mardi 24 novembre, la rappeuse a nié avoir pris quoi que ce soit à qui que ce soit. “Souvent, les gens disent avoir parlé à quelqu’un de mon équipe”, a déclaré Megan. “Je ne sais pas de quelle année c’était. De quoi tu parles? Et souvent, ils ne m’amèneront même pas – ils ne me disent pas à qui ils parlent. Je ne t’entendrai probablement jamais. .. Mais, c’est une robe qui a été beaucoup faite au fil des ans. Donc, je me sens mal que la réaction initiale des gens soit de simplement venir à moi comme, “Oh vous une femme noire et vous volez des femmes noires.” Je suis comme putain, tiens bon. Je ne te connais pas. “ “C’est une façon de s’attaquer aux gens”, a poursuivi le rappeur. “Si cela avait été un vrai malentendu, je n’aurais pas eu de problème à dire: ‘Oh, je suis désolé ma soeur. Laisse-moi vérifier mon styliste, ne fais pas ça, ce n’est pas bien. J’aurais eu la robe enlevée, quel que soit l’argent fait avec la robe, j’aurais donné de l’argent à la fille si c’était vraiment quelque chose qui lui avait semblé lui avoir été volé. Mais je n’ai pas l’impression que c’était quoi que ce soit. “ L’explication n’était pas assez bonne pour Aazhia qui est revenue avec une réponse à l’interview de Megan. “Je suis vexée parce que c’est condescendant, c’est irrespectueux, c’est hypocrite”, a déclaré Aazhia. «Ma robe date des années 90. Elle a également dit qu’à son avis, elle n’était pas volée. C’est ce qu’elle a dit dans la vidéo, mais elle m’aurait donné de l’argent si j’étais venue à sa droite. Excusez-moi? confus.” Regardez Megan Thee Stallion sur L’agitation matinale ci-dessous avec la réponse d’Aazhia.