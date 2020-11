Megan Thee Stallion GQ Cover interrogé au tribunal par l’avocat de Tory Lanez

L’avocat de Tory Lanez se demande comment Megan Thee Stallion peut parler ouvertement de la fusillade de juillet et que son client ne peut pas.

L’affaire impliquant Tory Lanez et Megan Thee Stallion est actuellement en cours alors que le rappeur canadien a comparu devant le tribunal aujourd’hui pour sa mise en accusation. Tory a plaidé non coupable des accusations qui comprennent des voies de fait avec une arme à feu semi-automatique et le port d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule. Il n’était pas présent à son audience, mais son avocat a comparu en son nom où elle s’est renseignée sur les paramètres de l’ordonnance de protection contre Tory.

David McNew / Getty Images Shawn Holley a demandé au juge pourquoi Megan Thee Stallion avait été autorisée à parler de Tory et de la fusillade dans les médias. Plus précisément, Holley a évoqué la couverture de GQ qui a chuté cette semaine où Megan Thee Stallion a prétendu que Tory avait tenté de lui offrir de l’argent silencieux. L’avocat de Tory a soutenu que cela «empêche mes clients de répondre d’une manière qui pourrait être perçue comme une communication avec le témoin plaignant». « Il est très difficile, comme vous pouvez le comprendre, pour lui de lire ces choses auxquelles il s’oppose fermement et nie », a déclaré Holley, par TheShadeRoom. « Des articles sont publiés dans lesquels le témoin en parle spécifiquement. » Le juge qui a présidé l’affaire a essentiellement déclaré que l’ordonnance de protection est en place pour des raisons évidentes et que si Tory a d’autres questions, il devrait l’envoyer par écrit. Le procureur de district a ensuite répondu à l’enquête de l’avocat de Tory, affirmant essentiellement que Tory s’était déjà rendu à IG Live où il avait insinué que Megan mentait. Le procureur a ajouté que ce type de comportement a mis Megan dans une position vulnérable en tant que victime qui est également une personnalité publique et a suggéré que Tory devrait parler à son avocat avant de faire quoi que ce soit. Regardez le clip ci-dessous.