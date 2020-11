Megan Thee Stallion frissonne avec “Besties” après que Kelsey Nicole abandonne sa piste de diss

Le rappeur de Houston lève le doigt du milieu et se moque de la piste diss de son ex-meilleur ami “Bussin Back”.

Juste au moment où vous pensez que cette situation ne peut pas devenir plus étrange, Kelsey Nicole fait surface avec une piste diss. L’ancienne meilleure amie de Megan Thee Stallion a pris des coups du public à la suite de l’incident de tournage de juillet impliquant le rappeur de Houston et Tory Lanez. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui s’est vraiment passé cette nuit fatidique où Megan a été blessée, mais chaque partie impliquée a partagé sa version de la vérité. Megan insiste sur le fait que Lanez l’a abattue à la suite d’une dispute, tandis que Tory affirme qu’il n’était pas responsable des blessures de Meg. Le public a pesé lourdement au cours des quatre derniers mois et après avoir été accusée d’être la tireuse, Kelsey a catégoriquement nié avoir appuyé sur la détente. Sur le coup de minuit jeudi (26 novembre), Kelsey Nicole a décidé de mettre en place les vacances de Thanksgiving en partageant son titre de dissertation «Bussin Back». C’est une réponse à Megan’s Bonnes nouvelles intro “Shots Fired” où le leader des Hot Girls visait à la fois Kelsey et Tory. Megan a de nouveau affirmé que Tory l’avait abattue sans provocation et accusé Kelsey d’avoir pris de l’argent à Lanez afin de garder le silence sur ce qui s’était passé. Sur la piste de Kelsey, elle a déclaré que Megan mentait sur l’incident tout en continuant de nier avoir tiré sur son ex-amie. Megan a apparemment répondu à la chanson sur Twitter et Instagram. Sur le premier, elle a laissé tomber quelques émojis qui pleuraient en riant tandis que sur le second, elle partageait une vidéo d’elle-même avec quatre de ses amis alors qu’ils chantaient avec elle. Bonnes nouvelles piste “Quoi de neuf”. Megan a frappé sur la chanson, “Tеll un haineux, ‘F * ck you’ (Ah) / Ils continuent à venir, me disent ces salopes folles, quoi de neuf?“ Dans le clip, Meg et ses amis donnent à la caméra le majeur et dans la légende, l’étalon a écrit: “GN from thee besties.” Écoutez “Bussin Back” de KelseyNicole ici et consultez les messages de Megan ci-dessous.