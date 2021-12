Megan Thee Stallion est diplômée de l’université : « Je sais que mes parents me méprisent si fiers »

Megan Thee Stallion – dont le nom légal est Megan Pete – a connu un autre moment marquant cette année.

Après avoir remporté trois Grammy Awards plus tôt cette année, la rappeuse de 26 ans est diplômée de la Texas Southern University – une université publique historiquement noire à Houston, Texas – le samedi 11 décembre. Elle a obtenu son baccalauréat ès sciences en administration de la santé. .

La rappeuse « Hot Girl Summer » a célébré l’occasion sur les réseaux sociaux aujourd’hui, publiant une série de photos sur Instagram avec sa casquette et sa robe. Megan Thee Stallion s’est donné un nouveau surnom, commençant la légende « Meg Thee Graduate ».

« Je sais que mes parents me méprisent si fièrement », a-t-elle poursuivi. « Merci à tous pour tout l’amour aujourd’hui. »

Holly Thomas, la mère de Megan Thee Stallion, est décédée en mars 2019 des suites d’un cancer du cerveau. Peu de temps après, sa grand-mère est également décédée. Des années auparavant, la rappeuse avait perdu son père alors qu’elle n’était qu’une adolescente.

L’année dernière, Megan Thee Stallion a parlé aux gens des femmes de sa vie qui l’ont inspirée à poursuivre des études supérieures et finalement à obtenir son diplôme. En ce qui concerne sa mère en particulier, la rappeuse voulait pouvoir honorer son héritage, expliquant: « Je veux obtenir mon diplôme parce que je veux vraiment que ma mère soit fière. »

Elle a également cité sa grand-mère comme une source d’inspiration pour elle lorsqu’il s’est agi d’obtenir son diplôme à la TSU, car elle a pu la suivre tout au long de ses études. La rappeuse s’est également inspirée de son autre grand-mère, qui a fourni beaucoup de motivation à sa petite-fille en personne.

« Ma grand-mère qui est encore en vie était enseignante, alors elle est sur le point de finir l’école », a-t-elle déclaré. « Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les femmes de ma famille qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. »

Le jeudi 9 décembre, la native du Texas a célébré dans les jours qui ont précédé l’obtention de son diplôme avec une publication Instagram partageant des photos d’une séance photo sur le thème de TSU. Dans la légende, elle a écrit un message de célébration, transmettant quelques mots de sagesse à ses fans.

« HOTTIES… Je suis officiellement un @nike Yardrunner, vous tous ! elle a écrit. « Je serai diplômé de mon HBCU TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY ce samedi !! Je veux que vous vous souveniez tous que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et être qui vous voulez être, car regardez-moi !

Quelques heures avant sa cérémonie de remise des diplômes, la rappeuse a célébré sur Twitter, partageant un tweeter lecture, « Bonjour chaudasses !!! C’est le jour de la remise des diplômes #MeganTheeGraduate.

Son université a partagé une vidéo sur Twitter du moment la rappeuse a traversé la scène après que son nom a été appelé pour recevoir son diplôme. Dans la vidéo, vous pouvez entendre les spectateurs se réjouir et commencer à applaudir le rappeur.

Le compte Twitter officiel de TSU a partagé un autre article sur leur célèbre alun, en publiant une photo de Megan Thee Stallion posant à côté du 13e président de l’université, le Dr Lesia Crumpton-Young.

En septembre, Megan Thee Stallion est apparue dans une vidéo sur la chaîne YouTube de Nikkie de Jager – connue sous le nom de son nom d’utilisateur NikkieTutorials – où elle a parlé de son diplôme imminent et de son désir de poursuivre deux chemins différents dans la vie, même si cela a pris plus de temps que les quatre traditionnels ans.

« J’ai toujours su que je voulais être rappeuse et je voulais faire mes études », a-t-elle déclaré après s’être décrite comme une « super senior » de cinq ans au YouTuber. « Et ma grand-mère était enseignante et elle était toujours sur mes fesses à ce sujet, comme ‘Ma fille, tu ferais mieux d’obtenir ce foutu diplôme.’ Et avant que ma mère ne décède, elle était juste très attachée à moi à ce sujet, et je me dis d’accord, je dois vraiment finir. Je dois les rendre fiers.