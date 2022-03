Megan Thee Stallion Docuseries en préparation avec Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrrls Director

Megan Thee Stallion va faire l’objet d’une nouvelle série documentaire de sa société de gestion Roc Nation et des Time Studios, lauréats d’un Emmy Award. La nouvelle série a été annoncée le jeudi 24 mars 2022 via Variety.

Nneka Onuorah devrait diriger la série en plusieurs parties. Onuorah a réalisé Prime Video’s Lizzo fait attention aux gros Grrrrlsqui a fait ses débuts le vendredi 25 mars 2022. Elle est surtout connue pour son premier long métrage 2015’s La même différencequi traite des rôles de genre dans la communauté lesbienne noire, et son film HBO Légendes du métro, qui est actuellement nominé pour un GLAAD Award du meilleur documentaire. Ses autres crédits incluent un documentaire Viceland sur la communauté des salles de bal Black et Latinx de New York, Ma maison (elle a assisté à des bals pendant l’adolescence et a marché dans la catégorie Butch), et une série comique hybride scénarisée / documentaire Netflix Le mot Gavec Barack Obama.

Selon Variety, un communiqué de presse sur le projet « promet qu’il couvrira les étapes personnelles ainsi que professionnelles, affirmant qu’il « abordera la façon dont Megan a surmonté divers obstacles personnels pour prospérer dans sa carrière professionnelle ». » Aucune plate-forme n’a été définie pour les séries.

Les producteurs exécutifs du projet sont le co-responsable du documentaire de Time Studios, Loren Hammonds, Ian Orefice, Alexa Conway et Mike Beck de Time Studios, et Desiree Perez et Lori York de Roc Nation.

Le temps est excité de travailler à nouveau avec Megan Thee Stallion







Time a déclaré qu’il avait déjà travaillé avec succès avec Megan lorsqu’elle a été nommée l’un des Time 100 annuel en 2020. Dans une déclaration sur la nouvelle série documentaire, Hammonds a déclaré:

Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec Roc Nation pour partager l’histoire de Megan avec le monde. Des millions de personnes la connaissent en tant qu’artiste, mais cette série lui donnera une chance de partager sa vérité comme jamais auparavant. Son histoire est puissante et les réalisations qu’elle continue d’accomplir sont remarquables. Nous nous sentons chanceux d’avoir cette opportunité de la capturer à un moment crucial de sa vie et de sa carrière, alors qu’elle continue de croître de façon exponentielle à la fois dans son talent artistique et son impact mondial.

L’actrice nominée aux Oscars Taraji P. Henson a évoqué les difficultés personnelles de Megan dans l’article du Time 100 2020 sur l’interprète, en disant : « Elle a perdu une grande partie de sa famille – sa mère, son père, sa grand-mère – pourtant elle est l’incarnation de la ténacité, de se relever par ses bottes. Elle a été abattue cet été, et encore, les gens ont essayé de la démolir.

Cependant, la chanteuse n’a rien laissé de cela l’arrêter, obtenant son diplôme de la Texas Southern University le 11 décembre 2021.

« Megan est rapidement devenue l’une des artistes les plus éminentes au monde, et cela témoigne de sa persévérance, de sa résilience et de son professionnalisme », a déclaré Perez, PDG de Roc Nation, dans un communiqué. « Son parcours est inspirant, et nous sommes fiers de nous être associés à Time Studios pour mettre en lumière sa trajectoire personnelle et professionnelle au fil des ans. Nous espérons que ce documentaire incitera les téléspectateurs à garder le cap et à poursuivre leurs passions à travers les hauts et les bas. . »





