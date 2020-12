Megan Thee Stallion dit qu’elle est « en pourparlers » pour jouer « Savage » avec Beyoncé aux Grammys

Les Hot Girls et le BeyHive peuvent avoir un effondrement.

Les prochains Grammy Awards peuvent être controversés pour diverses raisons, mais c’est un motif de célébration pour Megan Thee Stallion. L’artiste montante est l’une des artistes les plus recherchées de l’industrie car les entreprises, les spectacles et ses collègues artistes réclament une opportunité de travailler avec le rappeur. Elle a amassé quatre nominations pour la cérémonie des Grammy de l’année prochaine, dont celle du meilleur nouvel artiste, et son « Savage (Remix) » mettant en vedette Beyoncé a reçu des hochements de tête dans Record de l’année, meilleure performance rap, meilleure chanson rap. Megan a récemment rencontré le Los Angeles Times pour discuter de sa carrière fulgurante ainsi que de sa prochaine apparition aux Grammy Awards. La rappeuse a mentionné qu’elle n’avait pas encore choisi son « bonbon de bras » pour la soirée comme son rendez-vous, mais il y avait une mention à propos de sa possible performance. Selon la publication, Megan a révélé qu’elle était «en pourparlers» pour honorer la scène avec Beyoncé pour ce qui ne pouvait être qu’une performance primordiale. Le hit n ° 1 du rappeur de Houston « WAP » avec Cardi B devait gagner quelques nominations aux Grammy Awards, mais Cardi a révélé qu’elle n’avait pas soumis le morceau pour examen. Megan a dit au LA Times qu’elle ne savait pas pourquoi son collaborateur avait décidé de passer à côté, mais a ajouté: « Cardi est une femme très intelligente, donc je ne remets jamais en question ses décisions. Elle sait exactement ce qu’elle fait. » Et après? Megan a hâte de collaborer éventuellement avec Rihanna et Doja Cat à l’avenir. [via]