Megan Thee Stallion dit que Tory Lanez a essayé de la payer après le tournage

Megan Thee Stallion a déclaré que Tory Lanez avait tenté de la payer après lui avoir tiré dessus en juillet.

Elle a fait cette déclaration dans une nouvelle interview avec GQ et a déclaré que le rappeur canadien lui avait offert, ainsi qu’à son amie, de l’argent pour ne rien dire. Megan a également parlé d’avoir menti à la police lorsqu’ils ont été arrêtés après la fusillade.

« [At this point] J’ai vraiment peur, parce que c’est comme au beau milieu de toutes les manifestations », a-t-elle expliqué. pour prendre de l’argent. Genre, tu viens de me tirer dessus. »