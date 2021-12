Megan Thee Stallion conclut un accord avec Netflix pour apporter du contenu original à la plate-forme

Netflix cherche à étendre son empreinte de célébrités en signant la sensation musicale Megan Thee Stallion à un accord exclusif qui verra le joueur de 26 ans fournir du contenu pour la plate-forme de streaming, y compris une série télévisée et de nombreux autres projets. Alors que le contenu reste à dévoiler, la chanteuse, qui s’est fait un nom avec les tubes à succès sauvage et WAP avec Cardi B, semble plus que satisfaite de la nouvelle orientation de sa carrière alors qu’elle a exprimé son enthousiasme dans une déclaration officielle, rapporte Collider.

« J’ai toujours eu la passion de raconter des histoires créatives et divertissantes, je suis donc ravi de ce partenariat avec Netflix, me lancer dans la production est la prochaine étape de mon parcours d’entrepreneur et j’ai hâte d’apporter toutes mes idées. à la vie et à mes Hotties à regarder », a-t-elle déclaré.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

L’artiste, de son vrai nom Megan Pete, n’est pas étrangère à montrer son amour de la télévision et des films, ayant posé dans de nombreuses photographies portant des cosplays d’anime et discutant fréquemment de son amoureux de nombreux genres, en particulier de l’horreur. Megan a précédemment créé et joué dans une série d’horreur en trois parties intitulée Chaudasse, qui a été publié via YouTube, et en 2020 a discuté de son désir de travailler avec Sortez cinéaste Jordan Peele, mais a également donné une forte indication qu’elle est beaucoup plus en faveur du contenu original que des redémarrages de franchises familières.

«Ça va être quelque chose qui vous épatera définitivement; vous ne l’avez jamais vu auparavant. De la même manière que j’aime présenter différents personnages à travers ma musique, je veux aussi essayer beaucoup de nouvelles choses », a-t-elle déclaré à propos d’un scénario de film sur lequel elle travaillait à l’époque.

La responsable de la comédie chez Netflix, Tracey Pakosta, a fait l’éloge de la star de la musique dans un communiqué sur sa collaboration avec la plateforme. « Megan est une force créative aux multiples talents qui a toujours laissé sa marque dans la culture, elle grandit et évolue constamment en tant qu’artiste, et nous sommes ravis qu’elle s’installe chez Netflix pour ce prochain chapitre de son voyage. »

Bien qu’il n’y ait aucune indication claire de ce que Netflix prévoit d’autoriser Megan à apporter à l’arène du streaming, il semble qu’il y ait beaucoup de possibilités pour elle de travailler et cela pourrait conduire à ce que son script d’horreur mentionné précédemment soit l’un des projets qui peuvent être mis en production. En tant qu’acte musical bien établi, il ne serait probablement pas exclu que certains de ces talents soient également exposés, surtout lorsque Netflix a déjà sorti Homecoming, le documentaire de Beyonce avec lequel Megan a travaillé. sauvage.





Dans le monde du streaming en constante expansion, comme Netflix, Amazon et Apple sont tous à la recherche de nouveaux talents et de nouveaux ajouts à leur programmation déjà empilée d’émissions et de films, Netflix a été très rapide pour enfermer Megan dans un accord. ce qui suggérerait qu’ils ont de grands projets et attentes pour ce qu’elle peut apporter à la fête. Il ne faudra probablement pas longtemps avant de voir exactement ce que cela implique.





Squid Game est le lancement de la plus grande série de Netflix de tous les temps Il est très peu probable que vous n’ayez jamais entendu parler de Squid Game, car la série vient de battre le record du plus gros lancement sur Netflix.

Lire la suite





A propos de l’auteur