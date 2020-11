Megan Thee Stallion a les doigts croisés pour une collaboration majeure

Megan Thee Stallion est en lice pour quatre Grammys dans la course 2021, dont le record de l’année et le meilleur nouvel artiste.

Même au milieu du drame des médias sociaux qui entoure son abattage, elle est déterminée à faire avancer son travail. L’arrivée de Bonnes nouvelles le 20 novembre a marqué un nouveau chapitre dans la carrière musicale de Megan et présente le morceau dissident «Shots Fired».

Avec une énorme base de fans et quelques collaborations majeures à son actif, il reste encore un artiste avec lequel le rappeur «Savage» aimerait s’associer pour un disque.

Megan Thee Stallion joue sur «SNL» | Banque de photos Will Heath / NBC / NBCU via Getty Images

Les collaborations notables de Megan Thee Stallion jusqu’à présent

L’année dernière, Megan Thee Stallion et le poids lourd du rap Nicki Minaj se sont associés pour créer l’hymne «Hot Girl Summer». Après que Megan ait transformé le terme en un appel de ralliement, la piste semblait inévitable, tout comme une chanson avec un grand artiste tel que Minaj. Il est devenu platine.

2019 a également vu Megan sortir des collaborations avec Quavo, Gucci Mane, DaBaby et l’ex-petit ami Moneybagg Yo. En 2020, elle a laissé tomber des chansons avec Normani, SZA et Young Thug. Mais deux de ses alliances ont donné des retours massifs cette année: «Savage» avec Beyoncé et «WAP» avec Cardi B.

Et puis vint le début de Bonnes nouvelles.

Megan Thee Stallion nomme l’artiste qui figure sur sa liste de souhaits

En discutant de son nouvel album avec Power 106, Megan a parlé de son processus créatif, de l’équilibre entre le travail et l’école, et la musique future. Justin Credible et DJ Sourmilk lui ont demandé avec qui elle aimerait collaborer ensuite, et elle a dit la seule et unique Rihanna.

Les doigts croisés, elle a dit: «Je veux vraiment, vraiment, vraiment collaborer avec Rihanna. Mettons cela dans l’univers. La mauvaise fille et la fille sexy.

Les antécédents de Megan Thee Stallion pour se connecter avec d’autres artistes sont assez solides, et si ce souhait se réalise pour elle, cela finira probablement par être à la fois une surprise et un grand succès. Les fans l’apprécieraient.

Où Rihanna est avec de la nouvelle musique

Depuis que Rihanna est apparue sur la scène avec son lancement Fenty Skin en juillet et son défilé de mode épique, les gens ne cessaient de poser des questions sur la nouvelle musique.

La chose la plus récente qu’elle a faite cette année était un long métrage intitulé «Believe» sur l’album de PartyNextDoor, mais selon elle, un projet est en cours. Elle a même fait allusion à un morceau produit par Neptunes.

Ce qui a été considéré comme R9 devrait être imprégné de reggae. Dans une interview avec British Vogue, elle a déclaré qu’elle faisait de la musique de manière agressive et adorait enregistrer à Londres. Quant à ce à quoi les fans peuvent s’attendre, Rihanna a déclaré: «Je sens que je n’ai pas de frontières. J’ai tout fait – j’ai fait tous les succès, j’ai essayé tous les genres – maintenant je suis juste, je suis grand ouvert. Je peux faire tout ce que je veux.

Elle a ajouté qu’il n’y aura pas de thème ou de format pour R9 mais que c’est un travail en cours. Pour les fans et les artistes comme Megan Thee Stallion, cela signifie que la porte est ouverte à de chaudes collaborations.