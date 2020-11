Megan Thee étalon "Bonnes nouvelles" Liste des chansons de l’album et date de sortie

Megan Thee Stallion a un nouvel album qui sortira le vendredi 20 novembre, intitulé Bonnes nouvelles.

Plus tôt dans la journée, Meg s’est rendue sur Twitter pour révéler la liste des chansons de l’album de 17 titres.

Bonnes nouvelles comprend DaBaby, City Girls, SZA, Big Sean & 2 Chainz, et Young Thug, Lil Durk, Popcaan, Mustard, et plus encore.

Consultez la liste des pistes et les illustrations ci-dessous.

Liste de bonnes nouvelles

1. Coups de feu

2. Cercles

3. Cry Baby (Feat. Dababy)

4. Faites-le sur la pointe (Feat. City Girls)

5. Sugar Baby

6. Film (Feat. Lil Durk)

7. Freaky Girls (Feat. SZA)

8. Corps

9. Quoi de neuf

10. Travaillez ça

11. Rapports sexuels (Feat. Popcaan)

12. Go Crazy (Feat. Big Sean et 2 Chainz)

13. Ne me bercez pas pour dormir

14. À l’extérieur

15. Savage Remix (Feat. Beyonce)

16. Filles sous le capot

17. Don’t Stop (Feat. Young Thug)