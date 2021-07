Megan Rapinoe se souvient du moment où elle a découvert que Sue Bird serait le porte-drapeau de l’équipe américaine

Lors d’une interview avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, la star du football Megan Rapinoe a parlé du moment où sa fiancée, la star du basket Sue Bird, a découvert qu’elle serait le porte-drapeau de l’équipe américaine.

Depuis les Jeux de 1908 à Londres, les athlètes portent le drapeau de leur pays lors de la cérémonie d’ouverture. En règle générale, une seule personne sert de porte-drapeau, mais cette année, elle a été remplacée par deux, car le Comité international olympique a encouragé chaque pays à envoyer un athlète masculin et une athlète féminine dans le cadre des « premiers Jeux olympiques à parité hommes-femmes jamais créés ».

Bird, qui a remporté quatre médailles d’or avec l’équipe américaine de basket-ball féminin et a participé aux Jeux olympiques depuis 2004, a porté le drapeau avec le joueur de baseball et patineur de vitesse Eddy Alvarez. Selon Rapinoe, le moment était incroyablement spécial pour Bird.

« De toute évidence, elle est cinq fois olympienne et vise sa cinquième médaille d’or », a déclaré Rapinoe. « Je peux voir à quel point cela signifie pour elle et combien elle y met. Donc, je sais que cela signifie le monde pour elle et je ne pourrais tout simplement pas être plus fier et plus heureux. »

Bird, 40 ans, a d’abord appris qu’elle serait le porte-drapeau lors d’un entraînement en équipe. Dans un bref discours, Bird a déclaré que le succès « n’appartient jamais à une seule personne ».

« Tout ce que je reçois a à voir avec les gens qui sont ici et le font avec moi », a déclaré Bird à l’époque.

Dans son interview, Rapinoe a fait référence aux commentaires de Bird.

« Elle me l’a dit par SMS. Elle a entendu à l’entraînement », a déclaré Rapinoe. « Elle était, à la manière typique de Sue, très discrète à ce sujet. Mais j’ai vu la vidéo quand (l’entraîneur Dawn Staley) lui a dit, et je pense que cela dit tout. Vous savez, contrairement à moi, elle n’aime pas un beaucoup d’attention. Mais je pense que vous pouvez dire à ce moment-là à quel point cela signifiait pour elle. «

Bird n’est que le deuxième basketteur américain à servir de porte-drapeau. En 2004, l’entraîneur Dawn Staley, qui a annoncé que Bird remplirait le rôle, était le porte-drapeau.

Les porte-drapeaux sont choisis par leurs coéquipiers, et dans une interview avec 45secondes.fr plus tôt cette semaine, Bird a déclaré qu’elle était émue de savoir que les autres athlètes de l’équipe américaine l’avaient choisie pour les représenter.

« Je pense que c’est la meilleure partie, pour être honnête, que vos pairs soient ceux qui voient en quelque sorte votre carrière et vous choisissent pour être celui qui nous guidera », a déclaré Bird mercredi.

