Megan Rapinoe et Billie Jean King contestent l’interdiction du sport trans dans l’Idaho

La championne de football américaine Megan Rapinoe et la légende du tennis Billie Jean King ont soutenu un défi à la nouvelle loi sportive anti-transgenre de l’Idaho.

Les héros sportifs lesbiens ont signé un mémoire d’amicus exhortant une cour d’appel fédérale à rejeter le projet de loi adopté par les républicains de l’Idaho plus tôt cette année, qui interdit aux écoles et aux collèges de permettre aux filles transgenres de participer à des sports pour filles.

Rapinoe et King ne sont que deux des 176 athlètes actuels et anciens du sport féminin qui ont signé le mémoire d’ami du tribunal, réfutant les affirmations selon lesquelles la loi vise à «protéger» le sport en excluant systématiquement les personnes transgenres.

Les autres signataires éminents du monde du sport féminin incluent Becky Sauerbrunn, Candace Parker, Meghan Duggan, Layshia Clarendon et Katie Sowers.

Le mémoire précise que les signataires «contestent les allégations des partisans de la loi discriminatoire de l’Idaho selon laquelle elle profite d’une manière ou d’une autre aux athlètes féminines», affirmant qu’elle «nuit en fait aux femmes athlètes par l’exclusion, la discrimination et le déni des avantages qui découlent de la participation au sport». .

Il continue: «Tous les amici [signatories of the brief] estiment que tous les jeunes, et en particulier les jeunes transgenres ou intersexués, devraient pouvoir participer pleinement au sport aux côtés de leurs pairs et bénéficier des avantages que la participation sportive apporte.

«Les expériences d’Amici en tant qu’athlètes les amènent à s’opposer à des lois comme HB 500 en raison de leur impact négatif sur toutes les femmes et les filles. HB 500 interdit à toutes les femmes et filles transgenres, et à beaucoup d’entre elles, de pratiquer des sports scolaires dans l’Idaho à tous les niveaux.

«Le projet de loi obligerait également toutes les femmes et les filles athlètes à subir des tests invasifs et médicalement inutiles si quelqu’un« conteste »leur sexe. Cette loi va à l’encontre des principes fondamentaux d’égalité et de diversité dans le sport. »

La loi anti-trans «nuit à toutes les femmes dans le sport», a déclaré le tribunal.

Les divers signataires du mémoire couvrent les sports du hockey sur glace au rugby, du surf au soccer.

Il est clair: «Alors que certains sont des champions de renommée internationale dans leur sport, d’autres sont des athlètes qui n’ont pas poursuivi une carrière d’athlète professionnel mais qui apprécient toujours profondément leur expérience sportive.

«Ce que chaque athlète amicus a en commun, cependant, est une appréciation et une compréhension de l’importance de sa participation aux sports scolaires.

«Les Amici s’opposent donc à des lois comme HB 500 qui isolent des groupes de femmes et de filles du sport féminin et nuisent à l’ensemble de la communauté sportive.»