Megan Fox veut une suite ou une émission télévisée de Jennifer’s Body

« Ce film est de l’art, mais quand il est sorti, personne ne disait ça. »

le corps de Jennifer est – et je ne saurais trop insister sur ce point – l’excellence cinématographique.

Avec Megan Fox dans le rôle de Jennifer, aux côtés d’un casting comprenant Amanda Seyfried, Adam Brody et un jeune Chris Pratt, le corps de Jennifer suit une pom-pom girl du lycée qui est possédée et finit par se livrer à une tuerie, se régalant uniquement de la population masculine de son école.

A sa sortie, le corps de Jennifer reçu des critiques mitigées et de faibles revenus au box-office, de nombreuses personnes rejetant le tout. Des années plus tard, cependant, le film est devenu un classique de l’horreur culte, beaucoup reconnaissant et célébrant les thèmes féministes sous-jacents du scénario.

Maintenant, Megan Fox a révélé dans une nouvelle interview qu’elle pense que le film est « de l’art » et devrait être transformé en une suite ou même une série télévisée. Et tu sais quoi? J’aimerais voir ça.

Megan Fox adorerait voir une suite de la série télévisée Jennifer’s Body. Photo : Sipa US/Alay Live News, 20th Century Fox via YouTube

Dans une interview avec le Washington Post, Megan a évoqué son retour au genre de l’horreur avec son nouveau film Jusqu’à la mort, et a expliqué pourquoi elle hésitait dans le passé à accepter un autre rôle d’horreur qui lui ressemblait trop le corps de Jennifer.

« le corps de Jennifer est emblématique, et j’adore ce film », a-t-elle déclaré. « Je ne voulais pas faire de ce film une injustice en faisant quelque chose de similaire mais pas aussi bon. »

Elle a poursuivi: « Ce film est de l’art, mais quand il est sorti, personne ne disait ça. » Megan a noté qu’à l’époque, « tout le monde a chié dessus ».

Mais maintenant, bien sûr, le film a atteint le statut de légende et est devenu un favori culte auprès des fans du monde entier. Des artistes comme Olivia Rodrigo ont également apporté la cinématographie et l’esthétique emblématiques du film à une toute nouvelle génération en lui rendant hommage dans leurs projets et leurs clips.

Et grâce à cette résurgence d’amour pour le film, Megan a révélé qu’elle serait totalement prête à apporter le corps de Jennifer revenir à la vie avec une suite.

« Je ne pense pas que ce soit un film difficile à faire une suite », a-t-elle déclaré au Washington Post. « Je veux dire, ils devraient en faire une série télévisée. Ce serait cool. »

UNE le corps de Jennifer Séries télévisées? Où signons-nous !?

